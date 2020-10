Advocaat neemt Feyenoord-spelers in bescherming: ‘Dat mogen ze niet roepen’

Het lijken lastige tijden te zijn voor Dick Advocaat bij Feyenoord, dat drie keer op rij gelijkspeelde. Er is kritiek van de buitenwacht op het vertoonde spel en het transferbeleid, terwijl er ook wordt geklaagd over het feit dat er weinig jeugdspelers doorstromen naar de A-selectie. De ervaren Advocaat heeft inmiddels geleerd om zich zo weinig mogelijk aan te trekken van de mening van anderen.

Advocaat is momenteel in voorbereiding op het Europa League-duel met Wolfsberger AC van donderdagavond. "We gaan voor de winst, maar mijn ploeg zal net als zondag wel eens meer tegen een gelijkspel of soms zelfs een verlies aanlopen", zo waarschuwt de Feyenoord-coach in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dan mag het niet opeens zo zijn dat mensen roepen dat we er niets van kunnen. Maar ach, dat ze in praatprogramma’s een mening moeten hebben, is duidelijk. Of dat er columns worden geschreven, daar lig ik niet meer wakker van. Vroeger wel, nu niet meer."

De ambitieuze Advocaat heeft een duidelijk doel voor ogen bij Feyenoord. "We willen Europees voetbal halen", vervolgt de trainer van de huidige nummer vijf in de Eredivisie. "En zo lang mogelijk meedoen om de titel. Iedereen kent de situatie nou wel. In februari wilden we we in elke linie een speler halen die beter was dan wat wij hadden." Advocaat komt gelijk met een voorbeeld op de proppen. "Frank Arnesen (technisch directeur, red.) sprak bijvoorbeeld met het management van Mohammed Kudus, die naar Ajax is gegaan. Toen kwam de coronacrisis en moest Feyenoord vooral zorgen dat we iedereen in dienst konden houden."

Advocaat heeft ook een mening over het door sommigen bekritiseerde jeugdbeleid bij Feyenoord. "En over de jeugdspelers: we hebben tegen Wolfsberger AC een selectie van negentien spelers en acht jongens zijn jonger dan 22 jaar." In aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen de Oostenrijkers besloot Advocaat om de pas achttienjarige aanvaller Naoufal Bannis mee te laten trainen, mede ook door de blessures bij Nicolai Jörgensen en Robert Bozenik.