Berghuis lag met ‘soort van corona’ dagenlang in ziekenhuis

Steven Berghuis werd begin augustus opgenomen in het ziekenhuis vanwege moeilijkheden met ademhalen. Naar nu blijkt was de vleugelaanvaller bijna drie maanden geleden besmet met het coronavirus, al werd dat destijds nog ontkend. Trainer Dick Advocaat komt woensdagmiddag tijdens een persbijeenkomst echter met een bevestiging. De ervaren coach sluit een verband met de mindere vorm van Berghuis van de laatste tijd niet uit.

"Berghuis heeft een soort van corona gehad", wordt Advocaat in aanloop naar het Europa League-duel met Wolfsberger AC van donderdagavond geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad. "Dat is algemeen bekend, dus dat kan ik wel zeggen. Hij heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen. Dat heeft toch een enorme invloed op hem gehad. Als hij fit is, vrij in zijn hoofd, is het een uitstekende speler."

Volgens Advocaat kan de gezondheidssituatie van Berghuis niet los worden gezien van zijn prestaties in het shirt van Feyenoord. "Dat heeft wel impact op hem gehad. De situatie bij Oranje (waar Berghuis niet kon rekenen op een basisplaats, red.) heeft indruk op hem gemaakt, dat zie je. Bij ons is het na die periode minder met hem. Dat is duidelijk. Maar dat weet hij zelf ook wel", aldus Advocaat, die verwacht dat de geblesseerde João Carlos Teixeira minstens tien dagen afwezig is. "Al hopen we volgende week donderdag (tegen CSKA Moskou, red.) al een beetje op hem."

Nicolai Jörgensen is langer niet inzetbaar bij Feyenoord, zo verzucht Advocaat. "Hij is een paar weken weg. We hebben met Jörgensen gesproken, deze periode is heel vervelend voor hem. Er brak iets bij hem zondag (tegen RKC Waalwijk, red.), nu is hij wel vrolijk." De Deense spits kampt geregeld met blessures en in de uitwedstrijd tegen RKC was een liesblessure de oorzaak van zijn vroegtijdige aftocht.