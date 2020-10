PSV stuurt Jordan Teze met spoed richting Cyprus

Goed nieuws voor PSV: de Eindhovenaren kunnen donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen Omonia Nicosia toch beschikken over Jordan Teze. PSV laat de verdediger, die vanwege een eerdere coronabesmetting aanvankelijk Cyprus niet inmocht, in allerijl overkomen vanuit Eindhoven om alsnog deel te nemen aan het duel, zo meldt de club. Eran Zahavi heeft géén toestemming gekregen en blijft achter in Nederland.

PSV heeft al weken last van een hardnekkige coronauitbraak binnen de club. De Eindhovenaren moeten het op Cyprus in ieder geval stellen zonder Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Maxime Delanghe, Joël Piroe, Timo Baumgartl en Nick Viergever. De zeven spelers zijn besmet met het virus. Zahavi en Teze waren al hersteld van hun besmetting, maar mochten vanwege de richtlijnen op Cyprus het land niet in: personen die eerder deze maand positief zijn getest, worden niet toegelaten op het eiland.

Het voorbije etmaal werkte PSV er hard aan om de spelers alsnog speelgerechtigd te krijgen. De club probeerde in samenwerking met de UEFA een uitzonderingspositie te creëren voor Zahavi en Teze. Zowel PSV als de UEFA werd dinsdag pas op de hoogte gebracht van de opstelling van de Cyprioten. Zahavi en Teze bleven vervolgens achter in Eindhoven. Laatstgenoemde heeft nu alsnog toestemming gekregen van de Cypriotische autoriteiten om af te reizen, maar Zahavi niet. Wat de reden daarvan is, meldt PSV niet.

Zahavi liet woensdagavond al blijken het absoluut niet eens te zijn met de beslissing van Cyprus om hem niet toe te laten. De Israëlische spits schreef op zijn Instagram Stories: "Coronatests en -reguleringen in het voetbal zijn fucking bullshit!" Zahavi en Teze stapten woensdag onder begeleiding van de douane op het laatste moment uit het vliegtuig dat de rest van de selectie van PSV naar Cyprus bracht. Om 10.00 uur zou het vliegtuig opstijgen; om zeven minuten voor tien werden Zahavi en Teze uit het vliegtuig gehaald. De regering van Cyprus had contact opgenomen met de UEFA en dreigde met een verplichte quarantaine van meerdere dagen op Cyprus voor het hele PSV-team als Zahavi en Teze zouden meereizen.