Ekkelenkamp durft vergelijking met elf jaar oudere ploeggenoot nog niet aan

Jurgen Ekkelenkamp verscheen in de meest recente transferperiode op de radar van zowel FC Twente als sc Heerenveen. Ondanks de interesse kreeg de twintigjarige middenvelder geen toestemming van directeur voetbalzaken Marc Overmars om Ajax tijdelijk te verlaten. De weigering bezorgde Ekkelenkamp even een slecht gevoel, maar inmiddels is de Ajacied blij dat hij nog steeds deel uitmaakt van de selectie van trainer Erik ten Hag.

"Dat was wel een lastige periode", blikt Ekkelenkamp met Ajax TV terug op de laatste weken van de zomerse transferwindow. "Een paar clubs wilden me dan huren, maar ik had mijn focus nog steeds altijd op Ajax. Ik ben hier nu nog steeds. Ik moet gewoon wachten op mijn kans en als die dan komt, proberen er te staan. We gaan het zien de komende tijd." Ekkelenkamp kreeg zaterdag tegen VVV-Venlo (0-13) een basisplaats een basisplaats van Ten Hag en tekende prompt voor twee doelpunten.

In het Champions League-duel met Liverpool (0-1) bleef een treffer uit, ondanks een grote mogelijkheid ver in blessuretijd. "Daar zat ik wel even mee", vervolgt Ekkelenkamp zijn relaas. "Ik kwam erin (als invaller, red.), dus dan zit je er wel even mee. Gelukkig heb ik tegen VVV laten zien dat ik wél mijn kansen kan afmaken." De verslaggever van het clubkanaal merkt vervolgens op dat Ekkelenkamp op fysiek gebied een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt en de speler in de kwestie kan dat alleen maar beamen.

"In de coronatijd ben ik bijna elke dag gaan gymmen met vrienden bij zo'n parkje. Wel met anderhalve meter afstand natuurlijk. Dat heb ik wel veel gedaan, ja." Het fysieke werk van de afgelopen tijd is meer mensen opgevallen, zo benadrukt Ekkelenkamp. "Daar ben ik wel trots op inderdaad. Het voelt beter in het veld en in de duels ben je dan veel sterker. Het is goed dat ik daaraan heb gewerkt." De reporter van Ajax TV noemt Dusan Tadic, maar die vergelijking durft Ekkelenkamp nog niet aan. "Dan moet ik nog wel even doortrainen, denk ik."