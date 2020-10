Marcos Senesi krijgt na sterke periode ultieme beloning vanuit vaderland

Marcos Senesi is voor de allereerste keer opgenomen in de voorselectie van Argentinië, zo is maandagmiddag wereldkundig gemaakt door de Argentijnse voetbalbond. In de WK-kwalificatiereeks werkt men binnenkort twee wedstrijden af. Op 12 november volgt een thuisduel met Paraguay, waarna op 18 november een uitwedstrijd tegen Peru op het programma staat. Op korte termijn wordt de definitieve selectie naar buiten gebracht door bondscoach Lionel Scaloni.

Senesi is al enige tijd een vaste waarde in de defensie van Feyenoord, wat inmiddels dus ook Scaloni is opgevallen. De centrumverdediger baarde onlangs opzien met een prachtig doelpunt in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (3-2). Van net binnen het strafschopgebied wist hij met een fabelachtige omhaal te scoren. De mandekker staat inmiddels op 32 optredens namens Feyenoord. Senesi heeft daarnaast vier jeugdinterlands voor Argentinië achter zijn naam staan.

In de voorselectie van de Argentijnse ploeg is verder plaats voor onder meer Nicolás Tagliafico, Lionel Messi en Paulo Dybala. De formatie van Scaloni kende een voortvarende start van de WK-kwalificatiereeks, met overwinningen op Ecuador (1-0) en Bolivia (1-2). In de kwalificatiegroep, met in totaal tien landen, deelt men met zes punten de koppositie met Brazilië.

Volledige voorselectie Argentinië:

Doel: Emiliano Martínez (Aston Villa), Jeremías Ledesma (Cádiz), Agustín Marchesín (FC Porto), Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Boca Juniors)

Verdediging: Juan Foyth (Villarreal), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Feyenoord), Nehuén Pérez (Atlético Madrid), Nicolás Tagliafico (Ajax), Wálter Kanneman (Gremio), Marcos Acuña (Sevilla), Facundo Medina (RC Lens), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille)

Middenveld: Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Guido Rodríguez (Real Betis), Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur), Rodrigo de Paul (Udinese), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo Battaglia (Deportivo Alavés), Nicolás Domínguez (Bologna), Lucas Ocampos (Sevilla), Matías Zaracho (Atlético Mineiro), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion), Alejandro Gómez (Atalanta)

Aanval: Lionel Messi (Barcelona), Lisandro Martínez (Internazionale), Paulo Dybala (Juventus), Nicolás González (VfB Stuttgart), Cristian Pavón (LA Galaxy), Ángel Correa (Atlético Madrid), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Eduardo Salvio (Boca Juniors) en Giovanni Simeone (Cagliari).