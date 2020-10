Kees Kwakman schrikt van verleden van João Carlos Teixeira

De zorgen voor Feyenoord zijn groot na de 2-2 remise tegen RKC Waalwijk van zondag. Niet alleen lieten de Rotterdammers punten liggen, ook vielen meerdere spelers geblesseerd uit bij de ploeg van trainer Dick Advocaat. Bij FOX Sports wijst Kees Kwakman op het blessureverleden van meerdere spelers van Feyenoord, terwijl Kenneth Perez zijn afgrijzen uitspreekt over het veldspel van de club in de tweede helft.

“De blessures hebben behoorlijke invloed op de prestaties van Feyenoord. Vijf wissels vanwege ongemakken en dat heeft wel degelijk invloed op het niveau van de tweede helft”, doelt Perez op de wissels van João Carlos Teixeira, Bryan Linssen, Bart Nieuwkoop, Nicolai Jörgensen en Orkun Kökcü. Trainer Dick Advocaat haalde Linssen en Nieuwkoop in de rust uit voorzorg naar de kant. "Nieuwkoop heeft moeite met drie wedstrijden in de week, dus dit waren we sowieso al van plan", verklaart hij in gesprek met FOX Sports.

Teixeira viel tien minuten voor de pauze geblesseerd uit en werd vervangen door Jörgensen, die de strijd zelf moest staken in de tweede helft vanwege liesklachten. Kökcü, die donderdag op bezoek bij Dinamo Zagreb aan het einde kramp kreeg, werd tien minuten voor tijd gewisseld. "We moeten goed kijken voor donderdag wat er gaat gebeuren met de groep", blikt Advocaat alvast vooruit op de Europa League-wedstrijd tegen Wolfsberger AC. Het puntenverlies steekt hem. "Een ploeg als Feyenoord moet hier winnen, maar daar was het te rommelig voor. De tweede helft was slecht."

Advocaat twijfelt desondanks als hem wordt gevraagd of hij kan leven met het resultaat. "Het was niet zo dat RKC veel kansen had, maar uit de counter hadden ze wel een bepaalde dreiging", stelt de trainer van Feyenoord. "Een groot aantal spelers van ons zat niet in de wedstrijd, dan moet je oppassen. Gelukkig maken we met die wereldgoal nog de 2-2, anders verlies je hier gewoon..." Perez is harder in zijn oordeel: de analist stelt dat het spel van Feyenoord na de pauze 'he-le-maal nergens op' leek. De bezoekers hadden het aan doelpunten van Jörgensen en Ridgeciano Haps te danken dat een nederlaag uitbleef.

"Abominabel. Abonimabel slecht. De eerste helft waren ze fris en leek het alsof ze hadden afgesproken om binnen een half uur 0-2 voor te komen. Dan kun je zo’n wedstrijd uitspelen. Maar nu moet je toch diep gaan. Maar ze hadden niet de fysieke mogelijkheden om de wedstrijd te winnen", concludeert de Deen. Kwakman constateert dat Feyenoord moeite heeft om in het ritme te komen van één wedstrijd per drie à vier dagen. “Ik verbaas me daar altijd wel een beetje over. Dat spelers geen drie wedstrijden in de week kunnen spelen.” Perez dacht terug aan zijn eigen loopbaan. “Ik speelde ook drie keer in de week. Dat is wat je ook als voetballer wilt. Als het lekker gaat, heb je ook bijna geen blessures. En nu gaat het redelijk, maar ook niet heel slecht bij Feyenoord.”

Kwakman wijst ook op het blessureverleden van bepaalde spelers van Feyenoord, zoals Nicolai Jörgensen en Bart Nieuwkoop. “João Teixeira heeft tot nu toe vijf keer negentig minuten in zijn loopbaan gespeeld", voegt hij daaraan toe. "Vijf keer. Hij is 27 jaar. En dan komen ze nu in zo’n schema terecht. Dan is het misschien wel begrijpelijk dat ze het niet aan kunnen.” De statistiek waar Kwakman op wijst, betreft competitiewedstrijden voor Vitória SC tussen 2018 en 2020. Inclusief optredens in het bekertoernooi voor SC Braga en Vitória en duels in de Championship voor Brighton & Hove Albion maakte Teixeira sinds augustus 2014 negentien wedstrijden vol, alvorens hij naar Feyenoord kwam.