Kwakman schrikt behoorlijk van foto Wieffer: ‘Ik dacht alleen een spierblessure’

Kees Kwakman kijkt enigszins geschrokken naar een foto van Mats Wieffer. De middenvelder van Feyenoord raakte kort voor de finale van de TOTO KNVB Beker geblesseerd en kan niet in actie komen tegen NEC Nijmegen. ESPN deelt een foto van Wieffer op krukken, en daar schrikt Kwakman van.

Wieffer liep in aanloop naar de eindstrijd in De Kuip een blessure op. Trainer Arne Slot kiest voor Ramiz Zerrouki als vervanger van Wieffer. Verslaggever Hans Kraay junior meldde voor de camera al dat toeschouwers Wieffer met krukken zagen lopen in De Kuip.

“Ik dacht dat hij alleen een spierblessure had, maar blijkbaar is hij ook op krukken gezien”, begint Kwakman. “Het kan natuurlijk diverse redenen hebben, maar een spierblessure en dan met krukken hoor je niet vaak. Laten we hopen, ook vooral voor hem, dat het meevalt richting het EK.”

“Wieffer is zo ongelooflijk belangrijk geweest dit seizoen. Ook zonder bal. Hij is altijd de eerste die weer drukzet en de ballen zó vaak verovert. Hij is daarin ook wel een beetje onderschat, want het valt niet altijd op.”

“In opbouwend opzicht levert Feyenoord wel wat in, want Wieffer is ook daarin gewoon heel belangrijk. Ah kijk, daar komt de foto van Wieffer op krukken voorbij...”, aldus Kwakman, die de ernst van de blessure moeilijk kan inschatten.

Collega-analyticus Kenneth Perez weet dat de schade mee kan vallen. “Dit kan inderdaad wel alles betekenen. Tegenwoordig zie je dit ook wel uit voorzorg. Eerst dacht ik bij krukken: dit is einde oefening.”

“Nou, het moet wel een ernstige spierblessure zijn als ze je op krukken laten lopen”, vervolgt Kwakman. “Laten we hopen voor hem dat het meevalt.”

