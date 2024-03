Kwakman ziet opmerkelijk tafereel bij Feyenoord: ‘Oogt wel erg onprofessioneel’

Kees Kwakman heeft zich zondag erg verbaasd tijdens het duel tussen Feyenoord en Heracles Almelo (3-0). De analist van ESPN zag een opmerkelijk tafereel voorafgaand aan de 3-0 van Igor Paixão. “Dit oogt wel heel erg onprofessioneel.”

Feyenoord kende in De Kuip geen enkele moeite met Heracles. Voor rust leidden de Rotterdammers al met 2-0 door doelpunten van Yankuba Minteh en Santiago Gimenez. Na rust volgde het slotakkoord van invaller Paixão vanuit een vrije trap.

Voorafgaand aan de vrije trap leken Gimenez en Quilindschy Hartman allebei de vrije trap op te willen eisen, waarbij geen van beiden van plan was de vrije trap af te staan. Wat daarop volgde was een ouderwets potje steen-papier-schaar, die de Mexicaanse spits leek te winnen.

Kwakman vindt het een beetje kinderachtig. “Dit oogt wel erg onprofessioneel”, aldus de analist. “De aanvoerder, Dávid Hancko, komt er ook bij om er wat van te zeggen. Die vindt het dus ook grote onzin.”

“Gimenez wil er natuurlijk nog wel eentje inprikken, dan komt hij op gelijke hoogte met Luuk de Jong”, verklaart Kwakman. De spits van Feyenoord was verantwoordelijk voor de 2-0, waardoor hij op 21 doelpunten kwam in de Eredivisie dit seizoen. De Jong is daarin koploper met 22 doelpunten.

Gimenez leek wel als winnaar uit de bus te komen bij het steen-papier-schaar spelletje, maar uiteindelijk was het toch Paixão die de vrije trap voor zijn rekening nam. Met succes, want met zijn uithaal verschalkte hij Heracles-doelman Michael Brouwer en bepaalde hij de eindstand op 3-0.

Hartman reageerde na afloop op de situatie. “Het was een soort list. Santi en ik zouden steen-papier-schaar doen, en dan zou Igor hem nemen. En het werkte, haha.”

