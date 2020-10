Verbazing bij FOX Sports over ‘aasgier’ en ‘strategen’ van Ajax na 0-13 zege

Ajax boekte zaterdagmiddag een recordoverwinning in de Eredivisie-historie. De Amsterdammers versloegen VVV-Venlo in De Koel met maar liefst 0-13. Bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports klinkt er enigszins verbazing over het feit dat Ajax bleef doorgaan. Daarin wordt er in het bijzonder stilgestaan bij ‘aasgier’ Klaas-Jan Huntelaar en ‘strategen’ Daley Blind en Davy Klaassen.

“Ik had vorige week het gevoel dat het 9-0 of 10-0 voor AZ zou worden”, verwijst Hans Kraay junior naar het duel tussen AZ en VVV-Venlo van vorige week. De Alkmaarders stonden na 24 minuten met 2-0 voor, maar gaven na een rode kaart voor Jonas Svensson in de slotfase deze voorsprong uit handen. “Die Antony is verschrikkelijk explosief en maakte in de eerste twee minuten twee bewegingen. Schmitz die was zevenenhalve meter weg en jogde er achteraan.”

Er wordt benadrukt dat Lukas Schmitz, de linksback van VVV, honderd wedstrijden in de Bundesliga heeft gespeeld, voor Schalke 04 en Werder Bremen. ‘Best wel ongelofelijk’, concludeert presentator Milan van Dongen. “Het moet vanuit jezelf komen”, zo haakt de eveneens aanwezige Adrie Koster in, terwijl hij wijst op het feit dat er geen publiek aanwezig was bij het duel. “Of er nu publiek zit of niet, natuurlijk speelt het een rol. Maar je hebt toch die intrinsieke motivatie van: verdomme. Je bent gedreven, je wilt gewoon niet met zo’n nederlaag van het veld stappen.”

Uitgerekend vandaag kwam de NOS bij deze VVV-Venlo-supporters thuis filmen... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 24 oktober 2020

“Dan verdient Ajax het compliment wel, want ik heb vaak genoeg op het veld gestaan en gedacht: alsjeblieft, stop bij 6-0”, reageert Arnold Bruggink. Van Dongen vraagt zich af ‘waar dat vandaan zou zijn gekomen’. “Ik heb talloze wedstrijden gezien dat het 3-0 bij rust stond en in de tweede helft nog 5-0 werd, dat topclubs het laten lopen. Heeft dat ermee te maken dat spelers die normaal niet spelen stonden opgesteld?”

“Nou ja, Huntelaar komt er op een gegeven moment in”, antwoordt Bruggink. Huntelaar kwam bij een 0-9 stand binnen de lijnen als vervanger van Ryan Gravenberch en nam uiteindelijk twee doelpunten voor zijn rekening, waarvan de eerste uit een strafschop. “Ik dacht aan die verdediging van VVV, dat je al 0-9 achterstaat en dat die aasgier van een Huntelaar erin komt”, stelt Van Dongen. Hij krijgt bijval van Kraay junior: “Wat een aasgier is dat, zeg. Wat een verschrikkelijke aasgier.” Van Dongen zag Huntelaar na zijn doelpunten de bal ophalen en terug rennen. “Hij dacht: ik maak er nog vijf in de laatste drie minuten”, merkt Kraay junior op.

“Blind en Klaassen, dat zijn de strategen of denkers op het veld bij Ajax, bepalen eigenlijk wat er gaat gebeuren. Als zij denken: nou ja, weet je wat. We gaan vandaag maar eens even door. Dan is er geen houden aan”, gaat Bruggink verder. Koster besluit: “Het ging ook zo makkelijk, Ajax verdient de credits dat ze doorgingen. Dertien doelpunten is een extra puntje.”