Hard oordeel over Van de Beek: ‘We hadden hem niet nodig, dat is de waarheid’

Donny van de Beek bleef zaterdagavond tijdens de thuiswedstrijd van Manchester United tegen Chelsea negentig minuten op de reservebank. De 23-jarige middenvelder blijft daardoor na 5 duels op slechts 59 speelminuten staan in de Premier League. Patrice Evra vraagt zich na afloop van het treffen van the Red Devils met Chelsea hardop af waarom Manchester United Van de Beek heeft aangetrokken.

Van de Beek speelde voorlopig zeven wedstrijden voor Manchester United, waarvan twee als basisspeler in de EFL Cup. Verder moest de middenvelder het voorlopig stellen met invalbeurten in de Premier League en Champions League en zaterdagmiddag bleef hij Chelsea voor het eerst tijdens zijn Engelse dienstverband negentig minuten op de reservebank. “Waarom hebben we Van de Beek gekocht? Ik heb niks tegen hem. Hij zit alleen maar te kijken vanaf de tribune. We hadden hem niet nodig, dat is de waarheid”, stelt Evra, die als analist voor Sky Sports naar het duel tussen Manchester United en Chelsea (0-0) keek.

Het gezicht van Donny van de Beek als hij beseft dat hij niet meer gaat invallen tegen Chelsea

Ook Gary Neville begrijpt niet wat de bedoeling van manager Ole Gunnar Solskjaer met Van de Beek precies is. “Het is een mysterie waarom hij hem zo gebruikt, nadat hij voor 45 miljoen euro werd binnengehaald. Hoe meer je hem niet in de basis ziet spelen, hoe meer je hem ziet denken: wat doe ik hier?”, stelt de oud-verdediger van Manchester United bij Sky Sports. Op social media plaatsen fans tevens de nodige vraagtekens bij het feit dat Van de Beek negentig minuten op de reservebank moest blijven.

Solskjaer wordt na afloop door Sky Sports gevraagd naar de situatie van Van de Beek. “Maak je geen zorgen, hij zal aan zijn wedstrijden komen. Het is makkelijk om te zeggen wie er moet spelen, maar het is een stuk moeilijker om te zeggen wie er dan niet moeten spelen”, geeft de manager van Manchester United te kennen. In de wedstrijd tegen Chelsea, waar Hakim Ziyech overigens kort voor tijd als invaller binnen de lijnen kwam, bestond zijn middenveld uit Scott McTominay, Fred en Bruno Fernandes. Ook Paul Pogba begon op de reservebank, maar hij kwam wel als invaller in het veld.