Uniek scenario om plek 3: AZ en FC Twente spelen mogelijk beslissingswedstrijd

De strijd om plek drie is behoorlijk spannend. AZ en FC Twente draaien een identiek seizoen, qua puntenaantallen, en dat kan er zomaar eens voor zorgen dat een extra beslissingswedstrijd nodig is om uitsluitsel te krijgen.

De situatie is als volgt: FC Twente heeft 66 punten en een doelsaldo van +32. Dat doelsaldo is opgebouwd uit 67 goals voor, en 35 goals tegen.

???? Wat moet er gebeuren bij een gelijk aantal punten, doelpunten voor én doelpunten tegen tussen Twente en AZ?



Deze AZ-fan heeft de oplossing! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) May 12, 2024

AZ heeft 64 punten, twee minder dus, en een doelsaldo van +31. AZ scoorde er ook 67, en kreeg er eentje meer tegen dan de Enschedeërs, 36 dus.

Volgens de competitiereglementen is het zo dat puntenaantal leidend is. Bij gelijke stand wordt er daarna gekeken naar doelsaldo. Als die ook gelijk is, wordt er gekeken naar welke ploeg het meeste doelpunten voor heeft. Ook het aantal tegendoelpunten kan tussen beide ploegen zo maar eens in evenwicht zijn aan het eind van de rit.

Als dat allemaal gelijk is, wordt er gekeken naar het totale onderling resultaat. In dit geval is ook die gelijk tussen FC Twente en AZ. In januari won FC Twente in eigen huis met 2-1, en vorige week stapte AZ met een 2-1 overwinning op zak van het veld.

Nu is het scenario zo dat als FC Twente volgende week, uit bij PEC Zwolle, met 1-1 gelijkspeelt en AZ, thuis tegen FC Utrecht, met 1-0 wint, dat al die dingen na 34 speelronden in evenwicht zijn tussen de twee ploegen.

Wat in dat unieke scenario volgt is een beslissingswedstrijd, waarin de twee ploegen onderling uitmaken welke van de twee als derde eindigt en zich zo plaatst voor de derde voorronde van de Champions League.

Er kan een scenario komen dat volgende week alles gelijk is met AZ. Dan volgt een beslissingswedstrijd. — Leon ten Voorde (@deBankzitter) May 12, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties