Sem Steijn onthult waarom Van Nistelrooij naast Maurice Steijn zat: ‘Heel gaaf!’

Ruud van Nistelrooij was zondagmiddag een opvallende toeschouwer in de Grolsch Veste. Het was onduidelijk waarom de clubloze trainer precies aanwezig was bij het duel tussen FC Twente en FC Volendam, maar na afloop legt Sem Steijn voor de camera van ESPN uit dat hij getraind wordt door Van Nistelrooij. Mogelijk wilde de oud-spits de ontwikkelingen van dichtbij volgen.

Van Nistelrooij was zondagmiddag aanwezig bij het thuisduel van FC Twente tegen het reeds gedegradeerde FC Volendam. De clubloze trainer is ook een goede vriend van Arnold Bruggink, technisch directeur van de Tukkers.

De vader van Sam Steijn, Maurice Steijn, zat naast Van Nistelrooij op de tribune. Het duo vloog elkaar opvallenderwijs in de armen wanneer Sem Steijn trefzeker was. De aanvallende middenvelder beleefde een topmiddag met een hattrick en een 7-2 overwinning op Volendam.

?????? En dat is een hattrick voor Sem Steijn! Wát een vrije trap ??#twevol — ESPN NL (@ESPNnl) May 12, 2024

“Naast wie mijn vader zat? Naast mijn opa, en naast Ruud van Nistelrooij”, vertelt Steijn voor de camera. “Het is wel gaaf om te vertellen dat ik twee keer met Ruud het veld op ben geweest om aan mijn trap te werken.”

“Het is wel echt mooi dat hij er dan is, dat wist ik eigenlijk niet. En dan kan ik ook nog drie keer scoren. Ik sleutel aan mijn trap, want die kan nog beter. Als je van iemand wat kan leren, dan is het wel van Ruud. Het was heel leerzaam en daar ben ik blij mee.”

“Bij elk schot kijken we wat ik doe. Ik wil onder ondere meer hoeken creëren voor de keeper. Het is echt super leerzaam, heel tof”, aldus Steijn.

Voor rust vielen er maar liefst zeven (!) doelpunten, vijf voor Twente en twee voor Volendam. Na rust scoorde Sem Steijn tweemaal, waarmee hij zijn hattrick completeerde: 7-2. Naast Steijn kwamen ook Ricky van Wolfswinkel, Naci Ünüvar, Robin Pröpper en Youri Regeer tot scoren voor de Tukkers, terwijl Volendam-aanvoerder Damon Mirani met twee treffers een memorabele middag beleefde.

