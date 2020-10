Huntelaar weigerde mee te werken aan bijzonder verzoek van Onana

Klaas-Jan Huntelaar trof zaterdagmiddag bij Ajax twee keer doel in de met maar liefst 0-13 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. De eerste treffer van de 37-jarige spits viel uit een strafschop, nadat Sean Klaiber vastgehouden werd door Vito van Crooij. Doelman André Onana had ook graag de penalty willen nemen, maar Huntelaar vertelt bij FOX Sports dat hij niet van plan was om de bal af te staan.

“Kreeg je nog eventjes mee dat André Onana die penalty wilde nemen?”, zo vraagt verslaggever Hans Kraay jr. aan Huntelaar. “Na afloop zei André dat. Maar hij zei al: ‘Nee, ik kwam niet’”, reageert Huntelaar. Kraay jr. stelt dat er ‘twaalf keepers of vijftien spelers hadden kunnen komen, maar dat de spits de bal toch niet had afgestaan’. “Nee, het was wel duidelijk”, antwoordt hij. “Als je er al één of twee in hebt liggen, is het een ander verhaal. Dan is het leuk voor de keeper een keer. Maar gewoon eerst even doelpunten maken.”

Kraay jr. vraagt of Huntelaar de stand wel wist toen hij twintig minuten voor tijd binnen de lijnen kwam als vervanger van Ryan Gravenberch, omdat hij zo gretig oogde. “Ik wist de stand wel. Er was een mogelijkheid om zoveel mogelijk goals te maken, aan het doelsaldo te werken en ik denk dat we dat goed gedaan hebben. Zeker in de tweede helft, de eerste helft was ook goed. Er had nog iets bij gekund. Maar uiteindelijk is het een nieuw record.”

De verslaggever van FOX Sports wil tevens weten of Huntelaar tijdens de wedstrijd naar trainer Erik ten Hag gekeken, om de oefenmeester daarmee bewegen om hem in het veld te brengen. “Nee, ik heb wel af en toe gekeken of hij keek. Wij moeten om de zoveel tijd warmlopen, dan kijk je even of hij kijkt. Hij maakt zijn keuzes, in de rust heeft hij twee keer gewisseld. We zijn met veel jongens en hebben een goede bank, iedereen wil spelen. Je moet op het moment wachten en voor mij was dat in de tweede helft.”

“Het geheim is scherp zijn, proberen het maximale eruit te halen. Elke dag, maar vooral elke wedstrijd. Ik ben competitief ingesteld, dus dan wil je zoveel mogelijk eruit halen”, benadrukt Huntelaar. Waar de spits twee keer scoorde, kwam Davy Klaassen niet tot scoren in Venlo. “Ik vind scoren altijd leuk, maar in deze wedstrijd was het nodig om gefocust blijven en het heeft geholpen”, zegt Klaassen bij FOX Sports. “We speelden vrij simpel eigenlijk, van mannetje naar mannetje, wachten tot er iemand vrij kwam en niet te veel gekke dingen. Gewoon simpel spelen en dat werkte vandaag goed.”