Hansi Flick ziet na Leroy Sané volgende aanvaller wegvallen voor CL-kraker

Bayern München kent de nodige offensieve problemen in de aanloop naar de Champions League-kraker tegen Atlético Madrid van woensdagavond. Leroy Sané ontbreekt al langere tijd vanwege een blessure en ook Serge Gnabry zal niet van de partij zijn tegen los Colchoneros. De Duits international heeft namelijk positief getest op corona.

Het nieuws over de positieve test werd dinsdag al naar buiten gebracht, maar woensdag heerste er nog twijfel of de kraker überhaupt door kon gaan. BILD heeft nu van een woordvoerder van de UEFA bevestigd gekregen dat de twee grootmachten elkaar gewoon zullen treffen in de Allianz Arena.

Een nieuwe testronde op woensdag heeft namelijk geen nieuwe besmettingen aan het licht gebracht en Gnabry zelf bevindt zich inmiddels in quarantaine. Ook de personen waar hij de afgelopen periode nauw contact mee heeft gehad zijn in quarantaine te gaan, maar hier lijken geen andere spelers van der Rekordmeister te zitten.

Trainer Hansi Flick kan zodoende niet beschikken over twee van zijn gevaarlijkste vleugelaanvallers en de verwachting is dat Douglas Costa en Kingsley Coman in de basiself zullen beginnen. De Braziliaan en Fransman lijken samen met Thomas Müller en Robert Lewandowski voor de doelpunten te moeten gaan zorgen.