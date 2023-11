Harry Kane scoorde dit seizoen al vaker dan Bundesliga-topscorers vorig jaar

Zaterdag, 11 november 2023 om 17:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:41

Bayern München heeft zaterdagmiddag een overwinning geboekt op 1. FC Heidenheim. In de eigen Allianz Arena werd er met 4-2 gewonnen, mede door twee treffers van Harry Kane. De Engelsman staat daardoor nu al op 21 doelpunten in 16 officiële duels namens Bayern. Door de overwinning is de Zuid-Duitse club voorlopig de koploper van de Bundesliga, met één punt meer dan Bayer Leverkusen. Die club komt echter zondag nog in actie. Heidenheim staat dertiende.

Bayern trad aan met liefst vijf andere basisspelers dan afgelopen woensdag, toen er in de Champions League met 2-1 werd gewonnen van Galatasaray. Jamal Musiala en Leon Goretzka ontbraken tegen Heidenheim vanwege blessures, terwijl Joshua Kimmich geschorst was. Daarnaast moesten Alphonso Davies en Kingsley Coman genoegen nemen met een reserverol, waardoor Bouna Sarr, Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic, Thomas Müller en Serge Gnabry in de basis startten. Ook voormalig Ajacied Noussair Mazraoui mocht het vanaf de eerste minuut laten zien, als linksback.

Na een klein kwartier spelen was de eerste serieuze kans voor Bayern meteen raak, en Kane was eens te meer de gevierde man. Leroy Sané versnelde aan de rechterkant van het veld en vond Kane in het strafschopgebied. Uit de draai schoot de Engelse spits vervolgens knap raak: 1-0.

Enorm veel grote kansen vielen er niet te noteren in het vervolg van de eerste helft. Na ruim een half uur was Sané wel dicht bij een doelpunt, maar zijn schot ging naast. Even later werd Bayern opnieuw enigszins dreigend, toen Sarr op aangeven van opnieuw Sané van dichtbij kon scoren. Het was echter Heidenheim-goalie Kevin Müller die de bal wist te stoppen.

Heidenheim leek de schade voor de rust dus redelijk beperkt te houden, maar in de 44ste minuut sloeg de thuisploeg alsnog voor de tweede keer toe. Kane kopte een hoekschop van Sané binnen: 2-0. Het was voor de spits zijn zeventiende Bundesliga-goal van dit seizoen. Daarmee heeft hij nu al vaker gescoord dan de topscorers van vorig seizoen, Niclas Füllkrug en Christopher Nkunku, die toen zestien treffers maakten.

Nadat Kane zijn inzet na een klein uur spelen gekeerd zag worden door Müller, was het halverwege de tweede helft aan de andere kant van het veld plotseling wel raak. Heidenhem veroverde de bal op de eigen helft en schakelde razendsnel om. Eren Dinkçi zette voor, Tim Kleindienst tikte bij de tweede paal binnen: 2-1.

Bayern was nauwelijks bekomen van die tik, en het stond al 2-2. Kim Min-jae leverde de bal zomaar in, waarna Jan-Niklas Beste overnam en de bal – via Kim - in de kruising schoot. Zo gaf Bayern de voorsprong binnen een paar minuten weg en kon het weer opnieuw beginnen.

Twee minuten na de 2-2 maakte der Rekordmeister er alweer 3-2 van. Keeper Müller had nog een antwoord op een inzet van invaller Eric Maxim Choupo-Moting, maar zag vervolgens hoe Raphaël Guerreiro uit de rebound voor een nieuwe voorsprong voor Bayern zorgde. Choupo-Moting besliste het duel vijf minuten voor tijd vervolgens, door een voorzet van Mathys Tel binnen te koppen: 4-2.