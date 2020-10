Morata begint Champions League-seizoen 2020/21 met dubbelslag

Juventus heeft het nieuwe Champions League-seizoen afgetrapt met een overwinning op Dynamo Kiev. In Oekraïne kwam Álvaro Morata tweemaal tot scoren, waardoor de grootmacht uit de Serie A met 0-2 won. Juventus sloeg in de begin- en eindfase van de tweede helft toe. Later op de avond nemen groepsgenoten Bacelona en Ferencváros het tegen elkaar op. Juventus moest het onder meer stellen zonder Cristiano Ronaldo, die in quarantaine zit, en de geblesseerde Matthijs de Ligt.

Andrea Pirlo voerde vijf wijzigingen door ten opzichte van de basisploeg die zaterdag worstelde in de uitwedstrijd tegen Crotone (1-1). Wojciech Szczesny nam de plek van Gianluigi Buffon onder de lat in; Giorgio Chiellini maakte zijn rentree achterin, terwijl ook Adrien Rabiot, Juan Cuadrado en Aaron Ramsey aan de aftrap verschenen. Daardoor was er geen plaats meer voor Merih Demiral, Arthur, Gianluca Frabotta en Manolo Portanova, al maakte eerstgenoemde al vroeg in de wedstrijd zijn entree. Demiral moest binnen de lijnen komen doordat Chiellini al na achttien minuten uitviel met een hamstringblessure na een duel met Vladyslav Supriaha.

Over het geheel was de eerste helft niet aantrekkelijk voor de neutrale toeschouwer. Juventus creëerde slechts enkele kansen, via Federico Chiesa en Dejan Kulusevski, maar steld doelman Georgiy Bushchan nauwelijks op de proef. De enige keer dat de keeper serieus moest ingrijpen, was toen hij na elf minuten door een laag, diagonaal schot van Chiesa naar de grnd werd gedwongen. Dynamo Kiev stichtte nog minder gevaar dan Juventus. De wedstrijd leek rijp voor enkele wissels, maar dezelfde 22 namen stonden na de pauze op het veld en het duurde desondanks slechts 47 seconden voordat Juventus de score opende.

Aan de linkerflank zette Chiesa een fraaie actie op: de buitespeler stuurde Viktor Tsygankov het bos in en bereikte Aaron Ramsey, wiens hakbal in het strafschopgebied terechtkwam bij Kulusevski. Doelman Bushchan kreeg geen grip op de inzet, waardoor Morata van dichtbij kon toeslaan. Juventus verdedigde de voorsprong zonder grote problemen. De bezoekers hielden de bal eenvoudig in het bezit en breidden de marge zes minuten voor tijd uit. Het was opnieuw Morata die scoorde: de spits kopte van dichtbij raak na een scherp aangesneden voorzet van Juan Cuadrado vanaf de rechterflank.