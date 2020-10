‘Pickford gaat vrijuit na charge op Van Dijk door regelgeving bij FA’

Jordan Pickford zal geen straf meer ontvangen voor zijn tackle op Virgil van Dijk afgelopen zaterdag, zo legt The Athletic maandag uit. In de openingsfase van de derby tussen Everton en Liverpool (2-2) voerde de doelman van the Toffees een charge uit op de verdediger die volgens velen goed was voor rood. De arbitrage gaf echter geen kaart aan de sluitpost en ook de Engelse voetbalbond zal de Engelsman achteraf niet bestraffen, zo klinkt het. Eerder meldden Engelse media dat Pickford mogelijk nog enkele duels geschorst kon worden.

Ondanks de harde kritiek over het gebrek aan een sanctie voor de tackle van Pickford op Van Dijk ontloopt de doelman een disciplinaire straf, zo schrijft men. Het beleid van de FA is dat de bond alleen achteraf straffen uitdeelt voor 'overtredingen die goed zijn voor een rode kaart' als de arbitrage, inclusief de VAR, het incident niet opgemerkt had.

De VAR had het incident zaterdag echter wel bekeken, waardoor een straf voor Pickford nu uitblijft. Liverpool kreeg geen penalty toebedeeld door scheidsrechter Michael Oliver omdat de Oranje-international zich in buitenspelpositie had bevonden. De VAR keek tijdens de blessurebehandeling van Van Dijk het incident terug, maar vond het geen rode kaart waard.

Liverpool bevestigde zondag dat Van Dijk onder het mes moet. De centrumverdediger heeft een kruisbandblessure opgelopen en zal naar verwachting minimaal zes maanden aan de kant staan. De grootmacht wilde zelf geen uitspraken doen over de duur van het herstel. "We hebben geen specifiek tijdschema voor zijn herstel, dus er kan nog niet gezegd worden wanneer hij weer in actie kan komen."