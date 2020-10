Arjen Robben wil politie ontlopen na vertrek uit stadion FC Groningen

Arjen Robben kwam zondag op de fiets naar het Hitachi Capital Mobility Stadion voor de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Utrecht (0-0). De aanvaller maakte als invaller zijn eerste minuten sinds hij geblesseerd uitviel in de seizoensouverture tegen PSV en vertrok na afloop weer op de fiets naar huis. Doordat hij de nodige interviews moest geven, vreesde Robben echter in het donker te moeten terugfietsen naar huis.

De wedstrijd was rond 18:30 uur afgelopen, waarna Robben de media nog te woord moest staan. Hij heeft geen licht op zijn fiets, bekent hij lachend in gesprek met de NOS. "Niet te hard zeggen hè, want dalijk staan ze te controleren en krijg ik een bekeuring", zegt Robben met een knipoog. "Ik pak wat binnendoorweggetjes. Ik ben snel thuis." De veteraan viel een kwartier voor tijd in. Hij kreeg eenmaal de mogelijkheid om te schieten, maar deed dat tot teleurstelling van trainer Danny Buijs niet.

Je gelooft niet hoe Arjen Robben bij FC Groningen aankomt voor de wedstrijd tegen FC Utrecht... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 18 oktober 2020

Enkele minuten na zijn invalbeurt trok Robben vanaf de rechterflank naar binnen langs het strafschopgebied. In plaats van zelf te schieten probeerde hij Ahmed El Messaoudi te bedienen. Zijn pass werd onderschept door Bart Ramselaar, waarna de kans verkeken was. "Van de week op de training schoot hij ze zo binnen. Daar gaan we het van de week met hem over hebben. Als hij in die positie komt, moet hij schieten", geeft Buijs lachend aan.

Robben betreurt zijn keuze achteraf zelf ook. "Ja, kut man. Op de training schoot ik er een paar zo binnen, maar ik had het idee dat ik nog wat te ver weg was", legt hij uit. "Dus ik gaf hem af. Maar dat doe ik normaal ook nooit, ik moet gewoon schieten." Hij denkt wedstrijdsituaties binnenkort beter te kunnen lezen. "Het is een kwestie van wennen aan het ritme en er doorheen komen, dat ik een paar wedstrijden in de benen krijg."