Feyenoord stelt teleur in derby en verliest Leroy Fer

Feyenoord heeft zondagmiddag puntverlies geleden tegen Sparta Rotterdam. In de stadsderby kwam de formatie van trainer Dick Advocaat in De Kuip niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Ridgeciano Haps zette de thuisploeg vlak voor rust nog op voorsprong, maar Lennart Thy zorgde in de tweede helft voor een puntendeling. Door de remise klimt Feyenoord wel naar de eerste plek in de Eredivisie, maar kunnen verschillende clubs de Rotterdammers later op de zondag passeren. Sparta blijft met twee verzamelde punten op de zeventiende plek steken.

Feyenoord, met Bryan Linssen in de spits, kon weinig grote kansen creëren tegen de stadsgenoot. Steven Berghuis kon af en toe van afstand schieten, maar de pogingen van de aanvaller gingen over het doel van Benjamin van Leer heen. Aan de andere kant van het veld kon Sparta eveneens voor weinig gevaar zorgen, waardoor een 0-0 ruststand aanstaande leek. Haps brak echter vlak voor de pauze de ban. De opgekomen linksback werd in het strafschopgebied niet voldoende aangepakt en schoot de bal langs enkele verdedigers en Van Leer in het doel: 1-0.

De thuisploeg kon de voorsprong na de thee echter niet lang vasthouden. Verdediger Uros Spajic beging een overtreding op Abdou Harroui, waarna scheidsrechter Kevin Blom een vrije trap aan de rand van het strafschopgebied toekende. De VAR oordeelde echter dat de overtreding net binnen de zestien meter plaatsvond, waardoor Sparta mocht aanleggen vanaf de strafschopstip. Thy faalde vervolgens niet: 1-1. Halverwege de tweede helft kreeg Feyenoord nog een tegenvaller te verwerken. Leroy Fer greep tijdens een sprintduel naar zijn hamstring en moest zich laten vervangen door Lutsharel Geertruida.

Feyenoord kon in de tweede helft nauwelijks een vuist maken. Met de inbreng van George Johnston en Nicolai Jörgensen ten koste van Mark Diemers en Linssen een kwartier voor tijd probeerde Advocaat meer grip op de wedstrijd te krijgen, maar groot gevaar bleef uit. Spajic had tien minuten voor tijd een kopkans bij een hoekschop van Berghuis, maar de verdediger mikte naast. Via Deroy Duarte had Sparta in extremis nog met 1-2 kunnen winnen, maar Justin Bijlow bracht redding. Door het puntverlies van Feyenoord kunnen Ajax, Vitesse, Heerenveen en PSV de Rotterdamse club zondag passeren op de ranglijst.