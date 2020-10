Feyenoord met Spajic en Teixeira in stadsderby tegen Sparta

Feyenoord neemt het zondagmiddag om 12.15 uur op tegen Sparta Rotterdam. In de stadsderby laat Dick Advocaat Bryan Linssen in de punt van de aanval beginnen nu Robert Bozeník geblesseerd is. Nicolai Jörgensen zit op de bank. De trainer kiest voor dezelfde elf als tegen Willem II (1-4 winst).

João Teixeira maakte de afgelopen weken een goede indruk en begon tegen Willem II voor het eerst vanuit de basis. Advocaat is tevreden over de Portugese middenvelder en laat hem zondagmiddag opnieuw starten. Orkun Kökcü moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Haps; Toornstra, Teixeira, Fer; Berghuis, Linssen, Diemers.

Opstelling Sparta Rotterdam: Van Leer; Fortes, Vriends, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Harroui, Auassar, D. Duarte; Thy, Engels.