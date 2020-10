Kylian Mbappé lijkt troef te worden in interne strijd bij Barcelona

Er wordt spoedig een besluit genomen over de toekomst van Kylian Mbappé. AS schrijft vrijdagochtend dat Real Madrid nog steeds de beste papieren heeft om de 21-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain op termijn binnen te halen. De Koninklijke heeft echter een opvallende concurrent gekregen in de strijd om Mbappé, daar Víctor Font i Manté, presidentskandidaat bij Barcelona, ook contact heeft opgenomen met diens entourage.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de speculatie over de toekomst van Mbappé in het komende halfjaar flink zal intensiveren. De 36-voudig Frans international heeft bij PSG nog een contract tot medio 2022 en weigerde een aanbieding om tegen een jaarsalaris van dertig miljoen euro zijn verbintenis met vijf jaar te verlengen. Zodoende ziet het er steeds meer naar uit dat Mbappé komende zomer een transfer gaat maken, tenzij les Parisiens riskeren om hem in 2022 transfervrij de deur uit te laten lopen.

De naam van Mbappé wordt al langere tijd in verband gebracht met Real Madrid. De aanvaller is van jongs af aan fan van de Koninklijke en werkte op zijn dertiende al een stage af in de Spaanse hoofdstad, waarin trainer Zinédine Zidane hem met speciale aandacht opving. Het lijkt er sterk op dat Mbappé zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar Real Madrid, maar AS stelt dat hij alleen komt ‘als er geen fouten worden gemaakt’. Naast de Madrilenen en Barcelona zouden ook Liverpool en Manchester City geïnformeerd hebben bij de entourage van Mbappé.

Een eventuele jacht van Barcelona op Mbappé hangt dus nauw samen met de presidentsverkiezingen in maart 2021. Font i Manté lijkt nu in de strijd met de andere kandidaten Joan Laporta, Jordi Farre en Lluis Fernandez Mbappé uit te spelen als troef. Hij liet eerder optekenen dat Ronald Koeman geen trainer zou blijven als hij wordt aangesteld, al kwam hij later op die woorden terug. Het is overigens geen geheim dat Font i Manté Xavi Hernández graag trainer bij Barcelona ziet worden.