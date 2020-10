Clubloze Marko Vejinovic duikt op in de Keuken Kampioen Divisie

Marko Vejinovic houdt de komende tijd zijn conditie op peil bij FC Volendam. Sinds hij zijn contract bij Arka Gdynia afgelopen zomer liet ontbinden zit hij zonder club. De club uit de Keuken Kampioen Divisie benadrukt via de officiële kanalen dat de dertigjarige middenvelder zonder wederzijdse verplichtingen naar Volendam is gekomen.

Van een contract is vooralsnog geen sprake. Vejinovic, ex-speler van onder meer Heracles Almelo, Vitesse, Feyenoord en AZ, gaat de komende weken zijn conditie op peil houden. De ervaren middenvelder maakte in de winter van vorig jaar de overstap van AZ naar het Poolse Arka Gdynia. De 22-jarige clubeigenaar verkocht de club niet veel later, waarop degradatie uit de Ekstraklasa volgde.

? ?????????????? ?????????? ? ??????? Marko Vejinovic houdt de komende weken, zonder wederzijdse verplichtingen, zijn conditie op peil bij FC Volendam.#VolVoorOranje pic.twitter.com/T0TDPxppNN — FC Volendam ?? (@fcvolendam) October 15, 2020

In een interview met Voetbal International liet Vejinovic eerder al weten dat de situatie te onrustig was om een goed elftal op poten te zetten. “Persoonlijk heb ik wel een goed seizoen gehad, met acht doelpunten. Daarmee heb ik me in de kijker gespeeld en met mijn transfervrije status ga ik nu op zoek naar een mooie, nieuwe club”, aldus Vejonovic, die al sinds afgelopen zomer zonder club zit.

Vorige maand maakte AZ nog bekend dat Vejinovic zijn conditie op peil hield bij het beloftenteam. Op het clubkanaal van de Alkmaardrs gaf hij aan dat er ‘genoeg dingen’ speelden. “Ik moet alleen iets vinden wat bij me past en waarbij ik me goed voel, want ik heb ook een gezin en mijn vrouw heeft een fantastische baan gekregen in Nederland. Dat telt ook, de kans op een keuze in Nederland is zeker aanwezig.”