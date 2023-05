Schuurman pleit voor schorsing arbiter en noemt oud Feyenoord-collega ‘miet’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 07:06 • Wessel Antes • Laatste update: 09:23

Jari Schuurman was vrijdagavond na afloop van het duel tussen FC Dordrecht en Heracles Almelo (1-3) helemaal klaar met scheidsrechter Stan Teuben. De 26-jarige middenvelder verscheen met het stoom tussen zijn oren voor de camera van ESPN. In het Mathoholic Stadion werd Schuurman na 63 minuten, bij een 1-1 stand, met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Vervolgens wist Heracles nog twee doelpunten te maken en het moeizame duel naar zich toe te trekken.

“Mijn grootste frustratie is dat ik het een onterechte tweede gele kaart vind”, begint Schuurman zijn verhaal. “Ook de eerste gele kaart slaat helemaal nergens op. Als ik een terechte rode kaart pak, zoals tegen ADO, dan is dat zo. Maar in dit geval vindt de scheids het gewoon interessant om rood te geven.” Zijn eerste gele kaart kreeg Schuurman na kritiek op de assistent-scheidsrechter, omdat een bal volgens de rechtspoot uit was. “Honderd procent, maar dat weet die gozer zelf ook waarschijnlijk.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schuurman, die overigens ook aanvoerder is in Dordrecht, is van mening dat hij niets verkeerd heeft gezegd. “Ik sta op tien meter van de grens en gebruik geen scheldwoorden. Ik kom niet agressief over en dan geeft hij mij al geel. Heel raar. Tegenwoordig mag je bij sommigen alles zeggen, en bij de ander niets.” Zijn tweede gele kaart werd hem aangenaaid door oud-teamgenoot Marko Vejinovic, zo concludeert Schuurman. Het duo speelde samen bij Feyenoord en won gezamenlijk de TOTO KNVB Beker in het seizoen 2015/16.

“Ik ken Marko nog van mijn Feyenoord-tijd, het is een goede kerel. Ik zou ook gaan liggen, want natuurlijk is het een overtreding”, steekt Schuurman de hand in eigen boezem. “Maar dit is geen tweede geel. Ik vind het een hele overdreven straf. Het is op hun helft, na een lange bal en het is geen counter die ik eruit haal. Ik ben gewoon iets te laat. Wij als Dordt zijnde moeten tegen Heracles op het scherpst van de snede zijn, dit was mijn eerste overtreding. Dan geeft hij direct geel. Dat vind ik heel kinderachtig. Ik ben geschorst, maar als ik heel eerlijk ben, vind ik dat de scheidsrechter komende wedstrijd ook geschorst moet zijn.”

Tot slot geeft Schuurman Vejinovic nog een cynische tik na. “Marko is ook een beetje een miet, dat weet ik ook nog wel, maar om daar als scheidsrechter een tweede gele kaart voor te geven in zo’n wedstrijd... Ik denk dat wij tot en met de 1-1 goed in de wedstrijd zaten en zelfs kansen hadden om drie punten te pakken. Heracles was niet in goede doen en wij wel. Als je dan de wedstrijd zo verziekt... Dat vind ik jammer. Ik ben geen vrienden met hem.”