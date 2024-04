Hornkamp schiet Heracles naar eerste uitoverwinning sinds 12 januari

Heracles Almelo heeft zaterdagmiddag drie hele belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Erwin van de Looi kwam op bezoek bij Sparta Rotterdam op een 1-0 achterstand, maar boog dit om via treffers van Justin Hoogma en Jizz Hornkamp: 1-2. De Almeloërs komen daarmee op 32 punten na 29 wedstrijden en bezetten de dertiende plek. Sparta blijft negende.

Heracles moest het op Spangen doen zonder sterkhouder Brian De Keersmaecker. De Belgische middenvelder pakte woensdag tegen AZ zijn vijfde gele kaart van het seizoen en was geschorst. Bij de thuisploeg ontbrak spits en topscorer Tobias Lauritsen.

Beide ploegen begonnen weifelend en kregen het in het eerste kwart van de wedstrijd niet voor elkaar om tot een fatsoenlijke mogelijkheid te komen. Het eerste gevaar van de wedstrijd volgde na ruim een half uur spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na een individuele actie stelde Shunsuke Mito Michael Brouwer op de proef met een schot in de korte hoek. De doelman van Heracles had een prima antwoord in huis en keerde de inzet van de Japanner.

Amper tien minuten later was het wel raak. Terwijl Nick Olij redde op een vrije trap van Ajdin Hrustic, kwam Sparta er razendsnel uit. Pelle Clement bediende Charles-Andreas Brym, die beheerst afrondde.

Bij aanvang van de tweede helft bracht Van de Looi Thomas Bruns binnen de lijnen voor Sem Scheperman en was het Hoogma die de stand al snel gelijk trok. De aanvoerder kopte raak uit een corner van Marko Vejinovic: 1-1.

Het spel kabbelde vervolgens wat voort, zonder dat beide ploegen tot hele grote kansen kwamen. Een kwartier voor tijd greep Heracles brutaal de leiding. Bruns stuurde de even daarvoor ingevallen Mario Engels de diepte in, waarna de Duitser het overzicht behield en Hornkamp in staat stelde om te scoren.

Engels, die tussen 2020 en 2023 zeventig keer het shirt van Sparta droeg, juichte ingetogen. Voor Hornkamp betekende het zijn tiende treffer van het seizoen.

Sparta kreeg in de persoon van Arno Verschueren vijf minuten voor tijd de kans om Sparta alsnog aan een punt te helpen, maar zijn schot werd gekeerd door Brouwer. Aan de overkant hield Olij de doorgebroken Mohamed Sankoh van scoren af.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties