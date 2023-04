Elftal van de Week: Willem II hofleverancier na overtuigende zege

Dinsdag, 25 april 2023 om 13:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:03

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en maandag werd de 34ste speelronde afgewerkt. PEC Zwolle verzekerde zich door een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Almere City van promotie naar de Eredivisie, terwijl MVV Maastricht en NAC Breda goede zaken deden in hun strijd om deelname aan de play-offs veilig te stellen.

Het doel in het Team van de Week wordt deze speelronde verdedigd door Wouter van der Steen. De ervaren sluitpost droeg bij aan een verrassende 0-1 zege van FC Den Bosch op Roda JC door zes reddingen te verrichten. Willem II is deze keer hofleverancier. De Tilburgers wonnen vrijdagavond overtuigend met 4-0 van TOP Oss. Elton Kabangu (één goal, twee assists), Jizz Hornkamp (één doelpunt, één assist) en Leeroy Owusu (één goal) hadden elk een aandeel in de ruime overwinning.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

Marko Vejinovic blonk uit namens Heracles Almelo bij een moeizame 0-1 zege op Helmond Sport. De middenvelder creëerde acht kansen, het hoogste aantal voor een speler van Heracles in een KKD-duel dit seizoen. Elías Már Ómarsson toonde zijn waarde voor NAC Breda door de gelijkmaker voor zijn rekening te nemen bij een 1-2 zege op FC Eindhoven. De IJslander maakte zeven goals in zijn laatste zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie (exclusief de gestaakte wedstrijd tegen Willem II).

Elftal van de Week: Van der Steen (FC Den Bosch); Owusu (Willem II), Hillen (De Graafschap), El Azzouzi (FC Dordrecht), Leliendal (Jong FC Utrecht); Schuurman (FC Dordrecht), Vejinovic (Heracles Almelo), Kestens (FC Eindhoven); Kabangu (Willem II), Hornkamp (Willem II), Ómarsson (NAC Breda)

De gestaakte wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II, die dinsdagmiddag werd uitgespeeld, is niet meegenomen bij de samenstelling van het Elftal van de Week.