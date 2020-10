Jong Oranje plaatst zich na acht jaar afwezigheid weer voor EK

Jong Oranje heeft zich dinsdagavond met een ruime zege op Jong Cyprus verzekerd van deelname aan het EK van volgend jaar. De Nederlandse talenten waren in Larnaca met maar liefst 0-7 te sterk voor de thuisploeg en Kaj Sierhuis nam met een hattrick het leeuwendeel van de doelpunten voor zijn rekening. De fraaiste treffer kwam echter op naam van Ryan Gravenberch, die van flinke afstand de 0-1 binnen knalde. Jong Oranje blijft door deze monsterzege foutloos in Groep 7 van de EK-kwalificatie en is voor het eerst sinds 2013 weer van de partij op een Europees Kampioenschap.

Aangezien Jong België en Jong Noord-Macedonië eerder op de dinsdag al punten lieten liggen, wist Jong Oranje dat het bij een zege op Jong Cyprus in ieder geval een van de vijf beste nummers twee zou worden. De voorsprong op nummer twee Jong Portugal bedraagt momenteel negen punten, waardoor de Nederlandse talenten ook goede papieren in handen hebben om de eerste plaats te pakken. De Portugezen hebben overigens nog wel twee wedstrijden tegoed, terwijl er ook nog een onderlinge confrontatie op de agenda staat.

Myron Boadu ontbrak in de AEK Arena vanwege disciplinaire redenen in de basiself, terwijl Dani de Wit verstek moest laten gaan vanwege een schorsing. De aanval van Jong Oranje werd daarom gevormd door basisdebutant Joshua Zirkzee en Sierhuis. Laatstgenoemde was na een dikke tien minuten spelen dicht bij de openingstreffer, maar zowel Sierhuis als Jurgen Ekkelenkamp, die eveneens voor het eerst in de basis begon, slaagden er niet in om doelman Andreas Paraskevas te passeren.

Tien minuten later was het alsnog raak toen Gravenberch van een ruime twintig meter besloot uit te halen en zijn streep in de rechterbovenhoek zag vliegen. Een schot in het zijnet van Ekkelenkamp en een kopbal van Sierhuis leverden in het restant van de eerste helft verder gevaar op voor Jong Oranje, zonder het scorebord in beweging te brengen. Na de rust nam de ploeg van interim-bondscoach Marcel Groninger, die de positief op corona geteste Erwin van de Looi verving, echter al snel verder afstand.

Via Ekkelenkamp, die uit de rebound de 0-2 binnen werkte, en Sierhuis stond het zes minuten na de start van de tweede helft al 0-3 en Jong Oranje nam in het restant van de wedstrijd nog verder afstand. Een fraaie aanval over een groot aantal schijven resulteerde 25 minuten voor tijd in de 0-4 van Ekkelenkamp en acht minuten later maakte ook Sierhuis zijn tweede van de avond. Op aangeven van Mitchel Bakker leek invaller Boadu acht minuten voor tijd voor het slotakkoord te zorgen, maar in de laatste minuut volgde nog een strafschop na een overtreding op Sheral Floranus. Sierhuis zette zichzelf achter deze penalty en maakte beheerst zijn hattrick vol.