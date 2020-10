Van der Vaart haalt uit naar collega-analyticus: ‘Hoe stom kan je zijn?’

De transfer van Mario Götze naar PSV houdt al enige tijd de gemoederen bezig en de komst van de wereldkampioen is ook zondagavond onderwerp van gesprek bij Studio Voetbal. In tegenstelling tot zijn tafelgenoot Pierre van Hooijdonk is Rafael van der Vaart behoorlijk sceptisch over de keuze van de Eindhovenaren om met Götze in zee te gaan en de oud-international wijst hierbij met name naar Mohamed Ihattaren. Van der Vaart verwacht dat het talent het slachtoffer gaat worden van de transferbusiness van zijn club.

“Ik vind dat PSV er helemaal niks van snapt. Ik word ook boos, want Ihattaren is de allerbeste speler die ze hebben. Als hij blijft spelen, wordt hij de volgende Hakim Ziyech, hij is achttien”, reageert Van der Vaart fel. “Op deze manier wordt hij dat niet, hoe ze met hem omgaan. Ik hoorde Arnold Bruggink zeggen: ‘Laat hem met het tweede meetrainen.’ Hoe stom kan je zijn om dat te zeggen?” De oud-middenvelder doelt hierbij op uitspraken die Bruggink eerder op de zondag bezigde, waarin hij stelde dat het wellicht beter zou zijn voor Ihattaren om minuten te maken bij Jong PSV.

Bruggink komt bij FOX Sports met opvallend advies voor Ihattaren

Arnold Bruggink suggereerde eerder op de zondag dat Mohamed Ihattaren wellicht beter mee kan gaan spelen bij Jong PSV. Lees artikel

“Als je hem gewoon laat spelen en heel belangrijk maakt, dan is hij over een paar jaar ik weet niet hoeveel miljoen waard”, is Van der Vaart echter stellig. “En door een Götze, door een Eran Zahavi, Cody Gakpo is dan nog een goede, gaat hij dus waarschijnlijk niet spelen.” De uitspraken die technisch manager John de Jong van PSV onlangs deed, vallen dan ook niet in goede aarde bij Van der Vaart: “De Jong zei gewoon: ‘Het voetbal van tegenwoordig is Ihattaren voorbijgestreefd.’ Ik weet zeker dat ze hem nu al afgeschreven hebben.”

“Ze hebben de club in handen gegeven van een trainer waar ik heel erg fan van ben, maar ik vind het ongelooflijk dat het beste talent daar nu zomaar weggestopt wordt alsof het niks is. Prima als je Götze haalt door die trainer, hij heeft een grote naam en het kan een succes worden of niet. Maar we hebben het wel over een groot talent, hij heeft voor Nederland gekozen, we hebben hem nodig in het Nederlands elftal en hier hebben we dus helemaal niks aan”, sluit Van der Vaart af.