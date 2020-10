Nederland - Mexico: debuut lonkt voor AZ’ers in ongewenste oefenpot

Frank de Boer gaf bij zijn presentatie veel zin te hebben in zijn rol als bondscoach, maar de wedstrijd van vanavond om 20.45 uur tegen Mexico had van hem niet gehoeven. Voorafgaand aan de twee Nations League-duels met Bosnië & Herzegovina en Italië heeft de KNVB een oefeninterland tegen het team van Gerardo Martino, de trainer die De Boer opvolgde bij zijn vorige werkgever Atlanta United. De Boer steekt niet onder stoelen of banken dat hij liever een volle trainingsweek had gehad en een oefenduel met Mexico. Daar er niet al te veel waarde wordt gehecht aan deze wedstrijd is het goed mogelijk dat Teun Koopmeiners en Owen Wijndal gaan debuteren.

“Idealiter had ik niet tegen Mexico gespeeld, dan hadden we een wat rustigere aanloopfase. Ik heb weleens een betere voorbereiding gehad”, aldus De Boer, die onlangs door de KNVB is aangesteld als opvolger voor de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman. De nieuwe keuzeheer staat met zijn selectie voor een drukke week. Het volle programma is slechts een van de factoren die een rol spelen in de voorbereiding. De transferperiode is namelijk net afgerond. Zo maakte Donny van de Beek een toptransfer van Ajax naar Manchester United en zag Memphis Depay een overstap naar Barcelona in het water vallen. Bovendien kent de selectie een groep spelers die bij hun club genoegen moet nemen met een plek op de bank. Joël Veltman, Jasper Cillessen, Memphis Depay en Mohamed Ihattaren zijn niet zeker van een vaste basisplaats. Laastgenoemde heeft zich overigens geblesseerd afgemeld voor deze interlandperiode, net als Steven Bergwijn. Met AZ-jongeling Calvin Stengs riep De Boer een vervanger op.

“Het zou ideaal zijn als spelers meer minuten maken bij hun club”, reageerde De Boer maandag tijdens een persconferentie. “Al zijn er soms ook aanwijsbare redenen dat sommigen nu niet of minder voetballen, zoals Memphis Depay bijvoorbeeld. Na de transferperiode is dat denk ik weer anders. Hij is niet voor niets aanvoerder. Donny moet zijn plek bij Manchester United nog een beetje vinden. Zo zijn er nog wel een paar.” Daarnaast reisden diverse internationals maandag met een slecht gevoel af naar Zeist. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum verloren met Liverpool zondag liefst met 7-2 van Aston Villa, Van de Beek ging met 1-6 onderuit tegen Tottenham Hotspur en Marco Bizot blunderde opzichtig bij AZ in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam waarin een 4-0 voorsprong uit handen werd gegeven en Teun Koopmeiners, voor het eerst bij de definitieve selectie van Oranje, een strafschop miste. Aan De Boer en zijn technische staf de taak om het goede gevoel terug te brengen bij zijn complete selectie op weg naar de drie interlands.

De Boer trainde maandag en dinsdag met een volledig fitte selectie. Er zijn geen coronagevallen en van blessures is eveneens geen sprake. Het is de grote vraag in welke basisopstelling Oranje tegen Mexico begint. De keuzeheer zal naar verwachting kiezen voor de meeste spelers die onder Koeman een basisplaats hadden, maar mogelijk gaat hij spelers sparen met oog op de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië & Herzegovina (zondag) en Italië (volgende week woensdag). “We gaan bekijken welke vier, vijf spelers 45 minuten zullen spelen, wie er een hele wedstrijd in actie komen en welke invloed dat op de tweede wedstrijd (zondag in Bosnië, red.) heeft. Want het tweede en derde duel zijn natuurlijk het belangrijkst”, aldus De Boer, die de afgelopen dagen verschillende clubtrainers sprak over internationals. “Maar ik heb geen afspraken gemaakt over spelers die ik wel of niet in mag zetten.”

Vanwege het drukke schema besloot De Boer in plaats van 20 veldspelers en 3 keepers dit keer 22 veldspelers en 3 keepers op te roepen. Door de afmeldingen van Bergwijn en Ihattaren blijven er in totaal 24 spelers over, daar Stengs bij de groep is gehaald. “We hebben Jong Oranje nog, zij zitten ook in de coronabubbel in Zeist. Als er dingen voorvallen kunnen we ook uit die groep spelers putten, want je wil altijd elf tegen elf kunnen trainen. Dat zijn ook jongens met kwaliteit”, zegt De Boer op de website van de KNVB.

Vermoedelijke opstellingen:

De bondscoach moet het nog doen zonder de van een schouderblessure herstellende Matthijs de Ligt. De Juventus-verdediger ontbrak in de vorige interlandperiode ook al vanwege deze kwetsuur en Stefan de Vrij was toen zijn logische vervanger. Op de training raakte hij echter geblesseerd, waardoor interim-bondscoach Dwight Lodeweges een beroep deed op Nathan Aké in het centrum. De Vrij is inmiddels volledig fit en zal naar verwachting vanavond naast Virgil van Dijk spelen. Daley Blind was in de vorige interlandperiode afwezig en ook hij is weer volledig inzetbaar. Naar verwachting neemt hij de linksbackpositie in, terwijl Hans Hateboer volgens het Algemeen Dagblad mogelijk op de rechterkant aan de aftrap verschijnt.

De verwachting is dat De Boer het middenveld niet overhoop gaat halen. Marten de Roon, Frenkie de Jong en Wijnaldum waren onder Koeman de vaste namen en zullen dat waarschijnlijk ook onder deze bondscoach blijven. Met oog op de komende duels in de Nations League is het zeer waarschijnlijk dat er na 45 minuten of in de loop van de tweede helft wijzigingen doorgevoerd gaan worden. Zo lonkt het Oranje-debuut voor Koopmeiners en zit er wellicht speeltijd in voor bijvoorbeeld Kevin Strootman, terwijl in de achterhoede Owen Wijndal mag hopen op zijn eerste minuten.

De Boer: 'Ihattaren en Stengs hebben grote toekomst in Oranje'

In de voorhoede is de geblesseerde Bergwijn weggevallen en gezien de huidige vorm van Quincy Promes lijkt hij niet klaar voor een basisplaats. Depay was onder Koeman de vaste spits, maar volgens de krant is het niet ondenkbaar dat Luuk de Jong tegen Mexico start in de punt van de aanval. Depay komt dan vanaf de linkerflank en het dagblad schrijft dat Steven Berghuis mogelijk vanaf de rechterflank begint.

Mogelijke opstelling Oranje: Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; De Roon, F. De Jong, Wijnaldum; Berghuis, L. De Jong, Depay

Bij Mexico, de nummer elf van de FIFA-ranglijst, start Ajacied Edson Álvarez zeer waarschijnlijk in de basis. De 22-jarige middenvelder annex verdediger is een vaste waarde bij de Mexicanen en kijkt uit naar het duel in de Johan Cruijff ArenA. “Het is voor mij als Ajax-speler heel speciaal om in het Ajax-stadion met Mexico tegen Nederland te mogen spelen”, zo wordt hij geciteerd door De Telegraaf. “We kunnen laten zien hoe ver we zijn. Op papier heeft Nederland een geweldige selectie, met veel spelers die bij grote clubs in Europa spelen. Mexico heeft maar een paar grote namen, maar dat maakt ons niet uit. We hebben wél veel talent en als de wedstrijd begint, geven we álles. Net als Nederland hebben wij graag de bal, waarbij we op het juiste moment wachten om te kunnen toeslaan. Bij balverlies staan we heel compact. Het kan volgens mij alleen maar een mooie wedstrijd worden", aldus Álvarez.

Ex-PSV’er Hirving Lozano is er niet bij tegen Oranje. De 25-jarige aanvaller van Napoli moet met zjin ploeggenoten in quarantaine nadat drie mensen van de club positief hebben getest op het coronavirus. PSV-middenvelder Érick Gutiérrez is niet opgeroepen door Martino, net als Miguel Layun en Carlos Salcedo, terwijl doelman Guillermo Ochoa afwezig is vanwege een blessure. Daardoor zal Club Universidad Nacional-keeper Alfredo Talavera tussen de palen staan tegen Nederland.

Mogelijke opstelling Mexico: Talavera; Rodríguez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, Álvarez, Guardado; Corona, Jiménez, Pizarro