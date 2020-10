Kenneth Perez zet vraagtekens bij transfer: ‘Ik begrijp Davy Klaassen niet’

Kenneth Perez is benieuwd hoe de hernieuwde samenwerking tussen Davy Klaassen en Ajax zal uitpakken. De club uit Amsterdam betaalt elf miljoen euro aan Werder Bremen, een transfersom die via bonussen kan oplopen naar veertien miljoen euro. De transfer van de 27-jarige Klaassen, die tot medio 2024 in de Johan Cruijff ArenA heeft getekend, kwam ook dinsdagavond bij het programma Voetbalpraat op FOX Sports ter sprake.

Vincent Schildkamp stelde aan Kenneth Perez de vraag of Klaassen een toevoeging is voor Ajax. “Ik begrijp Klaassen niet”, antwoordde de Deen echter. “Het is natuurlijk leuk dat je in de Champions League kan spelen met Ajax en bij Werder Bremen speelde hij afgelopen seizoen tegen degradatie. Maar we hebben allemaal gezien dat je het ene jaar in de Bundesliga tegen degradatie kan strijden en een seizoen later zesde kan worden.”

“In Duitsland heb je een ontzettend brede middengroep”, vervolgde Perez. “Dat had dit jaar wellicht ook gekund, Werder staat er best wel goed voor. In de Eredivisie zitten er voor hem ook heel veel mindere wedstrijden bij die hij toch zal moeten spelen. Op kunstgras bijvoorbeeld. Ik vind de Nederlandse competitie ook aantrekkelijk omdat het onze competitie is. Maar voetballen in de Bundesliga blijft gewoon veel aantrekkelijker.”

Klaassen terug bij Ajax: 'Ik kijk heel erg uit naar mijn eerste keer weer'

Martijn Krabbendam denkt dat Ajax lang getwijfeld heeft over het aantrekken van Klaassen. “Of ze het bijvoorbeeld moesten doen”, gaf de journalist van Voetbal International aan. “Anders was het veel eerder in gang gezet. Ik denk dat ze intern wel goed hebben gekeken of het wel zou passen, of het een goede zaak zou zijn. Uiteindelijk is besloten, wellicht een beetje onder druk, om het toch te doen.”

Krabbendam weet niet of Ajax er goed aan heeft gedaan om Klaassen terug te halen. “Als je dat middenveld tegen FC Groningen, kunnen ze wel wat gebruiken.” Perez gaf aan dat de landelijke dagbladen dat ook aanhaalden na de nederlaag van Ajax in Groningen. “We zullen zien. Hij heeft bij Werder op een heel andere positie gespeeld. Meer in een controlerende rol”, besloot de oud-voetballer.

In zijn eerste periode bij Ajax werd Klaassen driemaal landskampioen en pakte hij eenmaal de Johan Cruijff Schaal. In 2017 verloor hij in zijn voorlopig laatste wedstrijd voor Ajax de Europa League-finale tegen Manchester United (0-2). Klaassen maakte medio 2017 voor 27 miljoen de overstap naar Everton, maar de middenvelder kon geen basisplaats afdwingen bij de Premier League-club. Een jaar later verkaste hij voor 13,5 miljoen naar Werder Bremen.