Transfer naar Eredivisie lonkt alsnog voor Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee speelt dit seizoen toch in de Eredivisie, zo verwacht Feyenoord Transfermarkt. De negentienjarige spits van Bayern München wordt in verband gebracht met een huurperiode in Nederland, maar een transfer naar Feyenoord ligt niet in de lijn der verwachting. Naar verluidt is een verhuur bij een andere Eredivisionist wel goed mogelijk.

Zirkzee mag volgens Duitse media vertrekken nadat de club zich in aanvallend opzicht heeft versterkt met Eric Maxim Choupo-Moting. Dick Advocaat hoopte bij Feyenoord op de komst van de Nederlander, maar Feyenoord Transfermarkt ziet een stap naar Rotterdam niet gebeuren. "Het is dinsdagmorgen bij Feyenoord nog altijd niet de verwachting dat Zirkzee naar De Kuip komt", zo klinkt het.

Advocaat hoopt dat transferinkomsten naar Feyenoord 1 gaan

"De ontwikkelingen kunnen alleen in een stroomversnelling komen met volledige medewerking van Bayern", aldus Feyenoord Transfermarkt. Een stap naar een andere club in de Eredivisie is wel goed mogelijk. "Meerdere Eredivisie-clubs zijn 'in talks' met Bayern en kamp-Zirkzee. Het is dan ook de verwachting dat de negentienjarige spits volgend seizoen uitkomt op het hoogste niveau in Nederland." Volgens de berichtgeving moet Bayern dan wel een salariscompromis sluiten met de club in kwestie.

Zirkzee meldde zich zondag bij Jong Oranje en kreeg van FOX Sports de vraag hoe hij tegenover een eventuele terugkeer naar Feyenoord staat. "Ik voel me nergens te groot voor en ga kijken wat de opties zijn. Ik heb natuurlijk bij Feyenoord gespeeld en kom uit Rotterdam, maar we zien aan het einde van de dag wel hoe of wat. De kans is er altijd. Ik moet gewoon minuten maken en in overleg met Bayern München moet dat gaan gebeuren. Het maakt voor mij niet uit of dat in Nederland is of in een andere competitie."