Overmars gaf Klaassen symbolisch cadeautje met belangrijke boodschap

Davy Klaassen rondde maandag zijn terugkeer bij Ajax af. De 27-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een vierjarig contract en kost de Amsterdammers minimaal elf miljoen euro. Drie jaar na zijn vertrek naar Everton voor 27 miljoen euro keert de Oranje-international terug op het oude nest. De interesse van Ajax speelde al langer, zo bevestigt Klaassen.

In een interview met De Telegraaf krijgt Klaassen de vraag hoeveel Ajax-pennetjes hij al had om zijn contract te kunnen tekenen. “Eéntje! Sinds het begin van het jaar al”, reageert de aankoop van maximal veertien miljoen. “Mijn broer Aron kwam Marc Overmars (directeur spelerszaken, red.) tegen en kreeg een Ajax-pennetje. Om – zoals Marc dat zei – deze zomer mijn contract bij Ajax te kunnen tekenen. Overmars houdt ook na hun vertrek contact met oud-spelers van Ajax en laat ze op een heel leuke manier blijken dat hij ze niet vergeet. En je ziet waar dat goed voor is, want ik ben er weer…”

Na drie jaar keert Klaassen terug in Amsterdam. Ondanks wisselend succes had hij zijn buitenlandse avontuur bij Everton en Werder Bremen ‘voor geen goud willen missen’. “Maar nu was het de tijd om terug te keren. Waarom? Ten eerste omdat Ajax Ajax is. En ten tweede, omdat er een geweldige spelersgroep staat, waar ambitie uit spreekt”, aldus Klaassen, die aangeeft dat hij als speler is veranderd en in het buitenland veel heeft geleerd. “In Bremen heb ik in een veel meer controlerende rol gespeeld. Daar ging het niet alleen om aanvallen, maar werd verdedigend ook veel gevraagd.”

Ajax verwelkomt Davy Klaassen

In aanloop naar zijn terugkeer naar Ajax voerde Klaassen een lang telefoongesprek met hoofdtrainer Erik ten Hag. “Drie kwartier, maar superpositief en heel voetbalinhoudelijk. Marc Overmars en Edwin van der Sar kende ik al, maar de trainer nog niet. Al heb ik Ajax natuurlijk goed gevolgd en ik weet waar hij voetballend voor staat. Dat werd bevestigd.” Klaassen zal zich naar eigen zeggen gaan richten op de nummer zes- en nummer tien-positie. “Nee, een voorkeur heb ik niet. Ook omdat er in de wedstrijd veel wordt gewisseld. Natuurlijk staan de poppetjes op een bepaalde plek, maar als het eerste fluitje heeft geklonken, moet het een dynamisch geheel zijn.”

Klaassen begrijpt de scepsis bij sommige fans. “Sommige mensen denken dat je niet de stap naar Ajax kunt maken als je bij Werder Bremen tegen degradatie hebt gespeeld. Maar ik kan uit eigen ervaring vertellen dat het daar veel moeilijker is om jezelf te laten zien dan in Nederland, omdat je veel minder op de helft van de tegenstander speelt.” De ervaren miljoenenaankoop durft niet te zeggen of hij zijn loopbaan bij Ajax afsluit. “Ik ben 27 en heb voor vier jaar getekend. Over een jaar of twee ga ik daar weleens over nadenken. Maar dat het heerlijk is om weer dat Ajax-shirt aan te trekken, staat vast.”