Arsenal revancheert zich en schakelt Liverpool uit in EFL Cup

Arsenal heeft zich donderdagavond ten koste van Liverpool geplaatst voor de kwartfinale van de EFL Cup. Drie dagen nadat de twee ploegen al tegenover elkaar stonden in de Premier League, en Liverpool met 3-1 aan het langste eind trok, waren the Gunners nu na het nemen van strafschoppen te sterk. Na een 0-0 gelijkspel in de reguliere speeltijd werd een misser van Harry Wilson the Reds uiteindelijk fataal. De beslissende strafschop werd binnengeschoten door Joe Willock.

Met Virgil van Dijk en Mohamed Salah verschenen er namens Liverpool slechts twee spelers aan de aftrap die normaal gesproken in de basis beginnen. Manager Jürgen Klopp ruimde verder plek in voor onder meer nieuwkomer Diogo Jota, Takumi Minamino, Marko Grujic en routinier James Milner. Aan de kant van Arsenal waren er basisplaatsen voor spelers als Gabriel Magalhães, Dani Ceballos en Nicolas Pépé. In de eerste 45 minuten was het vooral de thuisploeg die zich in aanvallend opzicht liet zien, met een eerste kans voor Jota.

Daarna bleef het tot vlak voor de rust relatief rustig voor beide doelen, totdat Bernd Leno moest ingrijpen bij een inzet van opnieuw Jota. Vlak daarna kreeg ook Minamino nog een kans, maar zijn inzet vloog via de lat over het doel. In de tweede helft toonde Leno zich opnieuw een sta-in-de-weg met goede reddingen op pogingen van Grujic en Van Dijk, die de bal bij een corner voor zijn voeten kreeg en dacht het leer in de hoek te kunnen prikken. De Nederlander werd niet lang daarna vervangen door Joe Gomez en ook Salah werd naar de kant gehaald voor Divock Origi.

Een minuut na deze dubbele wissel volgde een volgende grote kans voor Jota, maar zijn inzet werd gepareerd door Leno. Ook Grujic stuitte opnieuw op Leno voordat Rob Holding aan de overkant een goede mogelijkheid kreeg. Doordat de verdediger de bal recht op Adrián kopte, bleef een voorsprong voor Arsenal echter uit. Met het inbrengen van Georginio Wijnaldum voor Jota trachtte Klopp een kwartier voor tijd nog iets te forceren, maar de middenvelder slaagde er niet meer in om het verschil te maken. In de daaropvolgende strafschoppenreeks schoot Wijnaldum zijn penalty overtuigend binnen. Vanwege missers van Mohamed Elneny, Origi en Wilson was het uiteindelijk Arsenal dat aan het langste eind trok.