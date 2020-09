‘Ajax kijkt voor volgende defensieve versterking rond bij Atalanta’

Ajax staat op het punt om Sean Klaiber over te nemen van FC Utrecht en daar blijft het mogelijk niet bij wat betreft defensieve versterkingen voor de Amsterdammers. Volgens het Italiaanse Tuttosport staat Berat Djimsiti namelijk ook op de radar bij de huidige koploper van de Eredivisie. De 27-jarige centrale verdediger speelt nu nog voor Atalanta.

Als Ajax de Albanees inderdaad in wil lijven, zal het af moeten zien te rekenen met AC Milan. I Rossoneri zitten door fysieke problemen achterin al langer achter een nieuwe verdediger aan en Djimsiti is naar verluidt een van de opties. Milan heeft volgens de berichtgeving van de sportkrant uit Turijn zelfs al contact opgenomen met de vertegenwoordigers van de stopper over een eventuele overstap.

Djimsiti staat sinds begin 2016 onder contract bij Atalanta, dat hem in de jaren na zijn komst verhuurde aan Avellino en Benevento. De 31-voudig international van zijn land heeft inmiddels 73 wedstrijden namens la Dea achter zijn naam staan, waarvan 34 in het afgelopen Serie A-seizoen. Tijdens het succesvolle Champions League-avontuur van Atalanta maakte hij vijf keer de negentig minuten vol. In de kwartfinale tegen Paris Saint-Germain stond hij zestig minuten op het veld. De verdediger ligt nog twee jaar vast in Bergamo, inclusief optie voor nog een seizoen.

De rechtsbenige Djimsiti speelt bij Atalanta doorgaans als de meest linker centrale verdediger in een driemansverdediging. Als hij inderdaad naar Ajax komt, krijgt trainer Erik ten Hag een extra optie tot zijn beschikking voor het hart van zijn defensie. Momenteel hebben de Amsterdammers met Daley Blind, Lisandro Martínez, Perr Schuurs, Jurrien Timber en Edson Álvarez al een aantal spelers in de gelederen die daar uit de voeten kunnen.