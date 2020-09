Johan Derksen ergert zich aan Ajax: ‘Hij vindt zichzelf een soort godheid’

De analisten van Veronica Inside hebben maandagavond geen goed woord over voor het gedrag van Dusan Tadic na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse (2-1 winst). De aanvoerder van Ajax zocht direct na het duel de confrontatie met Riechedly Bazoer en maakte hem met een provocerend handgebaar duidelijk dat de Amsterdammers drie punten meenamen. Wim Kieft, Johan Derksen en René van der Gijp zijn allen kritisch op Tadic.

"Ik heb me vreselijk geërgerd aan die Tadic na afloop, met Daley Blind ten opzichte van Bazoer", opent Kieft. "Ik vind dat zó klein. Als je dan gewonnen hebt, en je gaat dan een beetje zeggen: 'Wij hebben drie punten, jij hebt lekker niks.' Bazoer ging met zijn hand achter zijn oor naar het publiek, maar dat is nou eenmaal een mannetje. Als hij zo verstandig zou zijn om dat allemaal niet doen, dan speelde hij bij Ajax. Het is nou eenmaal een jongen met een gebruiksaanwijzing, dat heeft die Oussama Tannane ook."

Derksen stoort zich in algemene zin aan Tadic. "Die vindt zichzelf een soort godheid", aldus de analist. "Daar mag je niks tegen doen, want ook als er weleens iemand een overtreding tegen hem maakt, dan heeft hij een gezicht van: hoe haal jij het in je hoofd om een overtreding tegen mij te maken? Nee joh, pleur lekker op." Ook Van der Gijp vindt het gedrag van de Servische aanvaller stuitend. "Je kan je toch niet voorstellen dat Marco van Basten of wij vroeger zo tekeer zouden gaan tegen een gozertje van Vitesse? Dat laat je toch lopen joh, laat gaan. Wat hij ook zegt tegen je, je hebt drie puntjes, ga lekker naar binnen."

Overigens hebben de analisten wel genoten van de wedstrijd an sich. Met name Vitesse-uitblinker Tannane kreeg een lovende beoordeling. "Wat speelde die goed, hè", zegt Derksen. "Als je een trainer hebt die met hem kan dealen... want het is natuurlijk een vreselijk ventje, hij heeft overal problemen. Maar als hij goed in zijn vel zit, is er geen betere." Kieft voegt daar nog aan toe: "De vraag is of hij dat week in, week uit kan. Ik denk niet dat hij dat kan. Maar ik vond hem echt weergaloos goed. Hij ging op het laatst wel een beetje overdrijven."