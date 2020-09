‘Bayern München voelt zich verraden na ’smerige trucjes‘ van Ajax’

Bayern München voelt zich 'verraden' door Ajax, zo schrijft Sport zondag. De grootmacht uit de Bundesliga dreigt naast de komst van Sergiño Dest te grijpen: de rechtsback van Ajax is op weg naar Barcelona. Zijn transfer zorgt voor een nare nasmaak bij Bayern, dat al wekenlang rond was met Dest maar geen overeenstemming bereikte met Ajax.

Volgens Sport bracht Bayern in eerste instantie een bod uit van twaalf miljoen euro en vervolgens een bod van iets minder dan twintig miljoen. Ten tijde van die biedingen was Barcelona nog niet actief bezig met de komst van Dest. Bayern heeft het idee dat Ajax de onderhandelingen bewust vertraagde na het tweede bod. De Amsterdammers zouden bewust hebben gewacht totdat Barcelona de verkoop van Nélson Semedo aan Wolverhampton Wanderers had afgerond.

Met het vertrek van Semedo, die minstens dertig en maximaal veertig miljoen euro kostte, ontstond ruimte voor Dest in het Camp Nou. Volgens Sport is Bayern verbaasd over de gang van zaken. "Bayern evenaarde niet alleen het bod van Barcelona, maar wilde ook een hogere vaste transfersom betalen", verzekert de sportkrant. In de nacht van zaterdag op zondag bereikten Ajax en Barcelona een akkoord over een transfersom van naar verluidt twintig miljoen euro, exclusief bonussen.

"Bayern is ervan overtuigd dat Ajax achter hun rug om een deal sloot met Barcelona, en zelf verhalen lekte over de voorkeur van Dest voor het Camp Nou", aldus Sport. Bayern zou vinden dat Ajax 'smerige trucjes' heeft gebruikt. "De Champions League-winnaar is boos over de wijze waarop Ajax de transfer heeft afgehandeld." Dest wordt binnen 24 uur verwacht in Koeman gaat werken. onder de vleugels van Ronald Koeman gaat werken.