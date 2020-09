André Onana kan fans van Ajax niet geruststellen: ‘Als het nu is, is het nu’

André Onana kan de supporters van Ajax nog niet geruststellen door te zeggen dat hij in deze transferperiode niet vertrekt. De transfermarkt sluit volgende week maandag zijn deuren en de doelman is een van de Amsterdamse steunpilaren die al maanden met een transfer in verband wordt gebracht. Onana benadrukte na de 2-1 overwinning op Vitesse dat hij werkelijk niet weet of hij het lopende seizoen bij Ajax afmaakt.

“In het voetbal weet je nooit wat er kan gebeuren. Ik heb nog een contract en ik ben hier zeer gelukkig”, benadrukte Onana zaterdagavond bij FOX Sports. “Ik weet niet eens wat er volgende week gaat gebeuren, alleen God weet dat. Maar ik ben hier gelukkig, ik ben eerste doelman en ik speel alles.”

Onana, 24 jaar, kwam in 2015 over uit de jeugdopleiding van Barcelona en groeide na een periode bij Jong Ajax én het vertrek van Jasper Cillessen naar Spanje uit tot de eerste doelman van de Amsterdammers. Onana verlengde in mei 2017 zijn contract bij Ajax, dat zou aflopen in de zomer van 2018, voor de eerste keer. Hij tekende toen bij tot medio 2021. In maart 2019 verlengde Onana zijn contract met nóg een jaar.

Onana erkent dat hij op zoek is naar meer. “Voor mij is het ook belangrijk om een nieuwe uitdaging te krijgen, maar wanneer? Als het nu is, is het nu, maar als ik hier volgend jaar nog steeds ben is dat ook geen probleem. Ik ben hier heel gelukkig”, benadrukte de Kameroener, die van mening is dat de fans van Ajax zich geen zorgen moeten maken over zijn opvolging. “Ik heb geweldige collega's”, benadrukte de doelman.

“Ik denk dat wanneer zij de kans krijgen om te spelen, ze het zelfs beter zullen doen dan ik”, bleef Onana bescheiden. De doelman werd de voorbije maanden met onder meer Chelsea, Barcelona en Paris Saint-Germain in verband gebracht. Tegelijkertijd deden geruchten over de rentree van Cillessen in de Johan Cruijff ArenA de ronde. Bij Valencia lijkt hij niet in de plannen van trainer Javi Gracia voor te komen en vanwege zijn transferwaarde valt het niet uit te sluiten dat hij Mestalla de komende dagen alsnog verlaat.