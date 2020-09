Suárez vecht tegen tranen en gaat in op belletje van Koeman

Luis Suárez heeft op emotionele wijze afscheid genomen van Barcelona. De 33-jarige spits, die verkast naar Atlético Madrid, nam donderdagmiddag op een persconferentie in het Camp Nou officieel afscheid van de club, de staf en zijn medespelers. Aan het begin van het perspraatje moest Suárez zijn best doen om de tranen te bedwingen.

"Dit is ontzettend moeilijk voor mij", zegt de aanvaller, geciteerd door onder meer Mundo Deportivo. "Ik laat veel vrienden achter. Een gevoelsmens vertrekt nu bij Barcelona. Ik wil mijn gezin bedanken voor alle steun. Ze hebben de goede en slechte momenten van mij van dichtbij meegemaakt. Ik wil ook de fans bedanken voor hun liefde, voor hun waardering. Dat zal ik nooit vergeten. En ik wil ook de staf bedanken voor alles."

Er waren al tranen toen Luis Suárez woensdag het trainingscomplex van Barcelona verliet en ook bij zijn officiële afscheid is de vertrekkende aanvaller zéér emotioneel! ?? Posted by voetbalzone on Thursday, September 24, 2020

Suárez was sinds medio 2014 actief voor Barcelona en kwam in totaal tot 198 doelpunten en 109 assists in 283 wedstrijden. Hij won diverse prijzen met de Spaanse grootmacht, waaronder vier landstitels en de Champions League in 2015. "Speler zijn van Barcelona was altijd een droom van mij. Hoogtepunten? De eerste landstitel, de winst van de Champions League, de doelpunten... En het feit dat ik met geweldige spelers heb gespeeld die ik van de PlayStation kende. Ik ben ook ongelooflijk blij met de cijfers die ik bij deze club heb kunnen aantikken. Ik ben trots op de afgelopen zes jaar. Ik kan met een tevreden gevoel terugkijken op mijn periode bij Barcelona."

"Het was een gekke maand", blikt Suárez terug op de transferperikelen en de chaos bij Barcelona. "Er zijn veel dingen verzonnen in de media, er is veel gelekt naar de pers. Er kwamen veel verhalen voorbij die mij kwaad maakten. De club heeft veranderingen doorgevoerd en de coach (Ronald Koeman, red.) rekende niet meer op mij. Ik had het belletje van Koeman al verwacht, want ik was gewaarschuwd door alle verhalen. Dit soort dingen moet je accepteren in de voetballerij. Ik kreeg daarna gek genoeg veel aanbiedingen, maar ik wilde naar een club die qua niveau meekan met Barcelona en Real Madrid. Dat is waarom ik voor Atlético heb gekozen."

"Het wordt gek om tegen vrienden en ex-teamgenoten te spelen, maar we gaan proberen er een mooie wedstrijd van te maken", vervolgt Suárez, die ook tegen boezemvriend Lionel Messi gaat voetballen. "Toen ik hier arriveerde, zeiden ze allemaal dat ik voorzichtig moest zijn met Messi, omdat we allebei aanvallers waren en dus concurrenten. Maar iedereen weet hoe mijn band is met Messi. Ik ga naar een directe concurrent, maar bij Uruguay en Argentinië spelen we ook al tegen elkaar. Dit heeft geen effect op onze vriendschap."