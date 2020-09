Barça biedt serieus bedrag op Dest; BILD rept over ander akkoord

Barcelona heeft een serieus bod gedaan op Sergiño Dest, zo meldt De Telegraaf woensdag. Om welk bedrag het gaat, is niet bekend. Volgens BILD hebben Ajax en Bayern München elkaar ondertussen gevonden in een transfersom voor de negentienjarige rechtsback. Volgens de doorgaans goed ingevoerde krant heeft Bayern ook een persoonlijk akkoord bereikt met Dest. Een definitief besluit over de toekomst van Dest wordt vrijdag verwacht.

Welk bedrag Ajax en Bayern overeen zijn gekomen, wordt door de krant niet gemeld. Dinsdag berichtte Sky Deutschland al dat een akkoord tussen beide clubs ophanden is, na een bod van 'iets minder dan twintig miljoen euro'. Toen werd al duidelijk dat beide clubs elkaar naderden. BILD voegt eraan toe dat er, in tegenstelling tot sommige berichten in Spanje, geen sprake is van een akkoord tussen Barcelona en Dest. Maar volgens De Telegraaf is er inmiddels dus wel een bod uit Spanje binnengekomen.

De 'beslissende factor' is volgens BILD wanneer Ajax definitief akkoord gaat met een vertrek van de rechtsback, en tegen welk bedrag. De club bevindt zich in een luxepositie, nu men twee Europese topclubs tegen elkaar kan laten opbieden; vrijdag wordt een besluit vanuit Amsterdam verwacht. Woensdag verkocht Barcelona Nélson Semedo voor minstens dertig en maximaal veertig miljoen euro aan Wolverhampton Wanderers, waarmee ruimte is ontstaan voor de komst van Dest.

Door de serieuze interesse van Bayern en Barcelona houdt niemand bij Ajax nog rekening met een langer verblijf van Dest, die voorlopig 37 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers achter zijn naam heeft staan. De vleugelverdediger kon zijn tot medio 2022 lopende contract in de Johan Cruijff ArenA afgelopen zomer verlengen, maar dat deed hij niet. De Amerikaans international heeft aangegeven dat hij openstaat voor een vertrek.