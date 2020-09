‘Liverpool zet Mané in om gedroomde nieuwe partner Van Dijk te overtuigen’

Manchester City heeft naar verluidt al enige tijd een persoonlijk akkoord staan met Kalidou Koulibaly en ook Paris Saint-Germain werd in de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van de verdediger van Napoli. Vanuit Parijs komt woensdag echter het bericht dat niet PSG, maar competitiegenoot Liverpool de belangrijkste concurrent van Manchester City lijkt te gaan worden. Koulibaly is volgens de berichtgeving de beoogde nieuwe verdedigingspartner van Virgil van Dijk.

Le Parisien meldt namelijk dat the Reds hopen te kunnen profiteren van de warme band die Sadio Mané onderhoudt met zijn landgenoot. De twee kennen elkaar goed van de Senegalese nationale ploeg en Liverpool zou op dit moment nadrukkelijk werk maken van de komst van Koulibaly. Mané is hierbij gevraagd om contact op te nemen met Koulibaly en een goed woordje voor zijn huidige werkgever te doen.

PSG is volgens de berichten niet langer in de markt voor de 29-jarige stopper, aangezien les Parisiens niet in staat zijn om de gevraagde zeventig à tachtig miljoen euro op tafel te leggen. Liverpool komt wel terecht in het vaarwater van Manchester City, dat al langere tijd in verband wordt gebracht met de komst van Koulibaly en in de laatste twee weken van de transferperiode nog nadrukkelijk op zoek is naar een extra verdediger.

Als Liverpool erin slaagt om Koulibaly los te weken in Napels heeft het tegen het einde van het transferwindow toch nog drie grote aankopen gedaan. Vorige week werd de komst van Thiago Alcántara en Diogo Jota namelijk al afgerond. Eerstgenoemde werd voor maximaal 30 miljoen euro overgenomen van Bayern München, terwijl Jota voor maximaal 43 miljoen overkwam van Wolverhampton Wanderers.