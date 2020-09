Rijkaard ontwijkt vraag over bondscoachschap en prijst keuze KNVB

Frank de Boer is de beoogde nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens De Telegraaf zijn de KNVB en de momenteel clubloze trainer op hoofdlijnen akkoord over een samenwerking. Frank Rijkaard, die onlangs door de voetbalbond werd gepolst voor de functie van bondscoach, denkt dat De Boer de kwaliteiten heeft om te slagen bij Oranje.

Rijkaard was tussen 1998 en 2000 ook al bondscoach van het Nederlands elftal. Een terugkeer behoorde wat hem betreft echter niet tot de mogelijkheden. "Ik heb niet de aandrang gehad om weer bondscoach te worden", zo vertelt hij woensdag in gesprek met Omroep West. Rijkaard wil verder niet al teveel kwijt over het recente contact met de KNVB-leiding. "Dat doet er niet toe. Ik vind dat je je nu moet richten op hetgeen wat gaat komen en hopen dat degene die het gaat doen, weer mooie successen met Oranje gaat krijgen."

De Boer en KNVB op hoofdlijnen akkoord over bondscoachschap

De opvolger van Ronald Koeman als bondscoach lijkt bekend. Lees artikel

De verslaggever van de regionale omroep noemt gelijk de naam van De Boer en diens aanstelling kan de goedkeuring wegdragen van Rijkaard. "Hij weet heel goed wat er van het Nederlandse voetbal gevraagd en verlangd wordt. Hij is daar zelf een kind van, zeg maar. Hij heeft hier in Nederland ook heel goede resultaten gehaald. Dus ik denk dat het heel goed zou kunnen uitpakken. Laten we het hopen." De Boer tekent naar alle waarschijnlijkheid een tweejarig contract bij de KNVB.

Rijkaard heeft voldoende vertrouwen in de toekomst van Oranje, ongeacht welke bondscoach er zal worden aangesteld. "Natuurlijk is er vertrouwen. We hebben een mooie generatie, dus waarom niet? Maar in het voetbal is het nooit van tevoren gespeeld. Je moet het altijd weer laten zien", aldus de voormalig oefenmeester van onder meer het Nederlands elftal, Barcelona en Sparta Rotterdam.