De Boer en KNVB op hoofdlijnen akkoord over bondscoachschap

Frank de Boer wordt naar alle waarschijnlijkheid de opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. De Telegraaf meldt dinsdagavond dat de KNVB op hoofdlijnen akkoord is met de beoogde nieuwe bondscoach. De Boer gaat in eerste instantie tot medio 2022 tekenen.

De KNVB nam onlangs afscheid van de naar Barcelona vertrokken Koeman en de naam van De Boer kwam vervolgens al snel bovendrijven. Naast de vijftigjarige oefenmeester waren volgens de berichtgeving ook Frank Rijkaard en Peter Bosz in beeld, maar Rijkaard wilde niet terugkeren in de voetballerij en Bosz gaf er de voorkeur aan om bij Bayer Leverkusen te blijven.

De Boer is daarentegen direct inzetbaar, aangezien hij eerder dit jaar werd ontslagen bij Atalanta United. De KNVB hoopt in de komende dagen de contracten rond te krijgen, waarna De Boer eind deze week of begin volgende week officieel gepresenteerd zal worden als nieuwe bondscoach. In de overeenkomst zal een evaluatiemoment opgenomen worden, die valt na het EK van 2021. Als de twee partijen dan tevreden zijn, wordt de samenwerking verlengd tot het WK van 2022.

Volgende week vrijdag volgt de eerste selectie van de nieuwe bondscoach voor de interlands tegen Mexico, Bosnië-Herzegovina en Italië van de week daarop. Over de technische staf van de nieuwe bondscoach bestaat nog wel enige onduidelijkheid: de KNVB zou graag zien dat De Boer doorgaat met assistenten Dwight Lodeweges en Patrick Lodewijks, maar het is nog niet zeker of hij hier ook in mee wil gaan. Ook Ruud van Nistelrooij is al vastgelegd als assistent voor het aankomende EK.