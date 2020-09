Vroege rode kaart Calvin Stengs komt AZ duur te staan

AZ is met een gelijkspel begonnen aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. Het elftal van trainer Arne Slot speelde zaterdag op eigen veld met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. AZ raakte Calvin Stengs al vroeg in de wedstrijd kwijt met een rode kaart, maar vocht zich in de tweede helft toch nog terug in de wedstrijd. De Alkmaarders herstelden zich zo enigszins van de midweekse uitschakeling door Dynamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League (2-0 verlies). PEC had het Eredivisie-seizoen vorig weekend al geopend met een 0-2 nederlaag tegen Feyenoord en pakt zo het eerste punt dit seizoen.

AZ beleefde een onwennige start. Pantelis Hatzidiakos, die voor het eerst sinds november vorig jaar weer speelminuten maakte en direct in de basis begon, schoot de bal in de opbouw tegen Mike van Duinen op, waarna Dean Huiberts richting het doel van Marco Bizot kon dribbelen. De jonge middenvelder werd op de rand van de zestien gevloerd door Fredrik Midtsjö, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük een strafschop toekende aan PEC. Reza Ghoochannejhad stond al klaar om aan te leggen vanaf elf meter, maar Gözübüyük concludeerde na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) dat de overtreding van Midtsjö net buiten de zestien was gemaakt, waardoor een vrije trap in plaats van een penalty volgde. Die werd vervolgens door Thomas Lam in de muur geschoten, waardoor AZ ontsnapte aan een vroege achterstand.

In de zeventiende minuut greep de VAR opnieuw in, maar ditmaal was zij AZ minder gunstig gezind. Stengs had bij verdedigende actie onbesuisd zijn noppen in de knieholte van Kenneth Paal geplaatst, waarna de jonge vleugelaanvaller met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd door Gözübüyük. Het betekende voor Stengs zijn eerste rode kaart in 77 officiële duels voor AZ en überhaupt pas zijn eerste kaart in 49 wedstrijden in de Eredivisie. Met een man minder liet AZ het initiatief aan PEC en kreeg het zeven minuten voor tijd de grootste kans tot dan toe in de wedstrijd: een inzet van Albert Gudmundsson belandde op de paal. Luttele seconden later opende Clint Leemans de score namens PEC met een schot in de bovenhoek van ruim buiten de zestien: 0-1.

AZ stond zo halverwege met tien man en keek bovendien tegen een achterstand aan. De ploeg van Slot weigerde de handdoek echter vroegtijdig te werpen en begon ondanks de ondertalsituatie vol goede moed aan de tweede helft. Gudmundsson was tien minuten na de onderbreking dicht bij de gelijkmaker, maar de IJslander stuitte op doelman Michael Zetterer. AZ stapelde zeker niet kans op kans, maar werd wel steeds dreigender en wist halverwege de tweede helft alsnog de gelijkmaker te forceren. Myron Boadu reageerde in de zestien attent, nadat invaller Tijjani Reijnders in eerste instantie nog op Zetterer was gestuit. In de absolute slotfase had AZ de zege voor het grijpen nadat ook Lam met rood van het veld was gestuurd vanwege natrappen, maar de winnende treffer bleef uiteindelijk uit. Bij PEC maakte Borussia Dortmund-huurling Immanuel Pherai een kwartier voor tijd zijn debuut.