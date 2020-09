Eljero Elia heeft direct een aanvaring: ‘Hij wilde er een showtje van maken’

Eljero Elia maakte vrijdagavond zijn debuut voor FC Utrecht. De 33-jarige aanvaller viel tegen VVV-Venlo (1-1) tien minuten voor tijd in, maar kon zijn nieuwe club niet behoeden voor puntverlies. Aan het einde van de wedstrijd kreeg Elia een gele kaart van scheidsrechter Rob Dieperink vanwege aanmerkingen op de leiding. Elia zelf was zich na afloop echter van geen kwaad bewust.

Diep in de blessuretijd, terwijl Utrecht op zoek was naar de winnende treffer, begon VVV-doelman Thorsten Kirschbaum in de ogen van Elia met tijdrekken. De vleugelspits attendeerde arbiter Dieperink daarop, maar die was daar niet van gediend en deelde geel uit. "Ik zei alleen maar tegen de scheids: 'Tijd, hè!'", zegt Elia. "Maar hij wilde er weer een showtje van maken... Ik zei alleen maar: 'Waarom moet die bal naar de andere kant?' En hij maakt er een showtje van..."

Elia wil niet ingaan op de vraag of hij vrijdag meer dan tien minuten had kunnen spelen. "Ik weet dat de trainer vertrouwen in me heeft, ik heb ook vertrouwen in de trainer en in de staf. Ze weten wat ze doen", aldus de ex-Feyenoorder, die geen enorm fitte indruk maakte. "Het komt wel joh, maak jullie niet druk om mij, het komt wel. 'De oude Elia' krijgen jullie snel te zien. Ik ben nu ook een beetje boos. Het is gewoon zonde als je uit bij VVV twee punten laat liggen, terwijl je weet dat je echt de veel betere bent."

FC Utrecht liep al vroeg in de wedstrijd tegen een achterstand aan door een treffer van Guus Hupperts. "In de eerste helft begonnen we heel zenuwachtig aan de wedstrijd, onnodig vond ik. Je moet gewoon lekker voetbal spelen, wat we goed kunnen", aldus Elia, die Utrecht in de tweede helft terug zag komen door een goal van Sean Klaiber. "In de tweede helft zie je gewoon dat je de bovenliggende partij bent. Je maakt het doelpunt, dan moet je doordrukken."