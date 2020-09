Lionel Messi schittert in tweede oefenduel onder Ronald Koeman

Barcelona heeft ook de tweede oefenwedstrijd onder leiding van Ronald Koeman omgezet in een overwinning. Vier dagen na de 3-1 zege op Gimnàstic werd Girona met diezelfde cijfers geklopt. Philippe Coutinho opende de score in het Estadi Johan Cruyff, waarna Lionel Messi tweemaal tot scoren kwam voor Barcelona.

Koeman kende een basisplek toe aan Frenkie de Jong, die centraal op het middenveld naast Sergio Busquets stond. De Jong kende een ongelukkig moment in de tweede helft: vanaf de zijlijn speelde hij de bal op de eigen helft tussen Busquets en Ronald Araújo in, waarna Girona de bal overnam en Samuel Sáiz tot scoren kwam. Het gebeurde in minuut 46, toen Barcelona met 2-0 aan de leiding ging.

De score was geopend door Coutinho, na een vlotte aanval van Barcelona. Messi werd buiten het strafschopgebied bediend, hield drie verdedigers bezig en vond Francisco Trincão, die Coutinho in staat stelde om de score te openen. De 2-0 kwam voort uit een magnifiek geplaatst schot van Messi: de Argentijn draaide langs het strafschopgebied weg bij zijn tegenstander en krulde het leer tegen de binnenkant van de paal. Na de 2-1 bepaalde Messi de eindstand met een van richting veranderd schot: 3-1.