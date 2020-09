Arsenal zwaait langst dienende speler uit en toucheert 22 miljoen euro

Emiliano Martínez is niet langer speler van Arsenal. De 28-jarige Argentijnse doelman maakt per direct de overstap richting Aston Villa, zo maken beide Premier League-clubs woensdag wereldkundig. Martínez tekende na de medische keuring een vierjarig contract op Villa Park. Zijn verbintenis bij Arsenal, waar hij in 2010 arriveerde, liep nog twee seizoenen door. Volgens verschillende Engelse media is met de deal een bedrag van 22 miljoen euro gemoeid.

"Wij zijn erg gelukkig met de komst van Martínez naar Aston Villa", reageert manager Dean Smith op de clubsite. "We weten dat hij bij Arsenal erg hoog stond aangeschreven en we hebben allemaal zijn topprestaties van afgelopen seizoen gezien, toen hij in een topelftal prijzen wist te winnen." Martínez verving de geblesseerde Bernd Leno enige tijd bij the Gunners. Met de Argentijn onder de lat veroverde Arsenal de FA Cup, terwijl eind augustus ook de Community Shield in de wacht werd gesleept. Hij was de langst dienende speler in de selectie van manager Mikel Arteta.

"We hebben onze kans gegrepen toen we doorkregen dat Martínez op te halen was bij Arsenal. Het komt namelijk niet vaak voor dat je als club een topkeeper kan aantrekken van wie de beste jaren nog moeten komen. Wij hebben dan ook alle vertrouwen in hem voor de komende jaren", zo voegt Smith daaraan toe. Martínez maakt wellicht volgende week maandag tegen Sheffield United zijn debuut voor Aston Villa.

Martínez nam dinsdag in een emotionele video op Instagram al afscheid van de supporters van Arsenal. De aanwinst van Aston Villa wist in zijn tien seizoenen in Noord-Londen nooit een vaste plaats te veroveren. De vertrekkende sluitpost werd tussendoor uitgeleend aan onder meer Oxford United, Sheffield Wednesday, Wolverhampton Wanderers en Getafe.