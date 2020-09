Johan Derksen slaat vernietigend terug: ‘Laat hem doodvallen, die Dibi’

Johan Derksen heeft maandagavond bij het slot van Veronica Inside fel gereageerd op de kritiek die hij afgelopen vrijdag kreeg van Tofik Dibi. Volgens laatstgenoemde schoppen de heren van VI doelbewust tegen een 'hele specifieke groep mensen aan' om rellen te veroorzaken. Derksen is van mening dat Dibi daar voorbeelden van had moeten geven en voegt tot slot toe dat de oud-politicus wat hem betreft 'dood mag vallen'.

Dibi zat vrijdagavond in de talkshow Op1, waar de comebackuitzending van Veronica Inside werd geanalyseerd. Het voormalig Kamerlid had VI liever zien stoppen. "Ik dacht toen het alsnog doorging: money talks", aldus Dibi. "Die principes, dat karakter, de geloofwaardigheid, het is allemaal te koop. Ik ben het niet eens met Angela dat ze schijt hebben aan de hele wereld. Ze hebben vooral schijt aan een deel van de wereld. Ze schoppen vooral aan tegen een hele specifieke groep mensen. De grappen gaan heel vaak over minderheden, over Sylvana (Simons, red.), over Marokkanen, over homo's, over transmensen. Daar is blijkbaar bij een deel van de bevolking behoefte aan, omdat je dan blijkbaar een deel van je brein, dat politiek incorrect is, de vrije loop kan laten. Maar ik vraag af of Derksen dat nog gaat doen."

Derksen keek in de nacht van vrijdag op zaterdag de uitzending van Op1 terug. "Plotseling zie ik die halfzachte Dibi zitten, die ooit leider wilde worden van GroenLinks en toen eruit is gezet", aldus Derksen maandagavond. "Die man gaat daar zitten brommen en heeft het dan plotseling over dit programma, maar ook over mij. De mensen mogen alles over mij zeggen, maar hij zei dus min of meer dat ik homofobe en racistische grappen maak om een rel te creëren. En dat dat goed zou zijn voor ons programma. Dan denk ik: het begint toch een beetje vervelend te worden om zo neergezet te worden. Ik lig er niet van wakker, maar er zitten twee van die hele interessant doende presentatoren bij Op1, misschien dat een van die twee kin vragen: 'Noemt u eens voorbeelden van wat meneer Derksen gezegd heeft?' Maar dat staat natuurlijk niet op de autocue, dus daar komen ze niet op."

Dibi is volgens Derksen slecht geïnformeerd over het programma. "Nee, maar die volgt socialmedia en daar leest hij dat op. Dat is het enige nadeel van socialmedia, dat gaat een eigen leven leiden. Maar er zitten twee presentatoren, die moeten zich journalistiek opstellen: laat hem met voorbeelden komen. Dan weet ik wel: dan kun je een advocaat nemen. Ach joh, laat hem doodvallen, die Dibi. Wat kan mij dat nou schelen?", besluit de flamboyante analist.