Arjen Robben zet geen punt achter loopbaan ondanks dramatische rentree

Arjen Robben heeft zijn laatste minuten voor FC Groningen nog niet gemaakt. De 36-jarige vleugelaanvaller viel zondag in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-3) al na 29 minuten spelen geblesseerd uit, maar volgens de buitenspeler heeft de vroegtijdige aftocht geen verregaande consequenties. "Opgeven komt niet in mijn woordenboek voor", zo benadrukt de strijdbare Robben een dag later tegenover de Volkskrant.

Robben moest in de ontmoeting met PSV al na 29 minuten naar de kant vanwege een liesblessure. De vleugelaanvaller meldt zich dinsdag in het ziekenhuis voor een scan, om zo de precieze aard van de kwetsuur te kunnen vaststellen. "Dit was het slechtst denkbare scenario waarmee ik even geen rekening had gehouden", geeft Robben ruiterlijk toe. De teleurstelling was zondagmiddag zó groot dat hij gelijk na de wissel het stadion van FC Groningen verliet.

Zijn dit serieus de laatste beelden van Arjen Robben (36) als profvoetballer... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 13 september 2020

De uitgevallen Robben was zondag ook niet bereikbaar voor commentaar. De Groninge-speler wilde thuis niet gestoord worden. "Maar het is gebeurd en ik kan er niets meer aan veranderen. Het is nu zaak niet weg te kwijnen in een hoekje, maar er met wat zelfspot om te lachen en met een positief gevoel verder te gaan. Jullie zijn nog niet van me af", zo benadrukt Robben een dag later met een kwinkslag.

Na de vroegtijdige exit kwam de discussie over Robben al snel op gang. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, vindt dat de ervaren aanvaller de eer aan zichzelf moet houden. "Mentaal lijkt me dit een enorme tik. Hij heeft er twee maanden alles aan gedaan, alles zat mee om terug te keren. Nu kom je terug in de bestaande situatie, waarin nauwelijks geoefend kan worden. Hij zal weer tot het gaatje moeten gaan, maar wat levert het op? Ik denk dat het het beste is om te stoppen en er een streep onder te zetten", zo schreef Driessen in zijn column voor de ochtendkrant.