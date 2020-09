Frank de Boer reageert op speculaties over bondscoachschap

Na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona is de KNVB op zoek naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De afgelopen tijd passeerden verschillende namen de revue en ook Frank de Boer werd regelmatig genoemd. De Boer zegt in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports niet benaderd te zijn, maar vindt het wel een eer dat hij genoemd wordt als nieuwe bondscoach.

“Ik ben zeer vereerd dat ik genoemd word in het rijtje. Nee, ik ben niet benaderd. Maar als je zoveel namen voorbij ziet komen... Frank Rijkaard, Peter Bosz, al die mensen. Tja, dan ben ik heel blij dat ik in het rijtje zit”, geeft De Boer te kennen. Presentator Milan van Dongen vraagt of het bondscoachschap een droombaan voor hem is. “Nou, droombaan. Ik vind het in ieder geval een hele eer als je bondscoach kan zijn van dit land. Het is naast minister-president misschien wel de belangrijkste baan van Nederland waar iedereen over praat.”

Hans Kraay junior vraagt zich af wanneer een trainer geschikt is voor het bondscoachschap. “Dat weet je niet. In Duitsland zijn ze op een gegeven moment een andere weg ingegaan, met Klinsmann en de huidige trainer (Joachim Löw, red.). Dat weet je niet. Uiteindelijk kan ervaring goed zijn. Maar als je het altijd verkeerd hebt gedaan, dan heeft dat geen nut. Als je talent hebt en je gebruikt dat goed, is dat toereikend”, reageert De Boer.

Van der Meijde wijst nieuwe bondscoach aan: ‘Hij kan het en wil het’

“Ik denk persoonlijk dat het bondscoachschap overschat is”, zo haakt de eveneens aanwezige Nordin Amrabat in. “Het is veel moeilijker om een club te trainen. Bij het Marokkaanse elftal zie ik dat de trainers zorgen voor een leuke sfeer, we komen daar heel graag. Je moet één keer per dag trainen op een hoog niveau. Iedereen wil nu het Nederlands elftal trainen. Er staat een topselectie, kijk alleen al naar de centrale verdedigers. Daar staan vier jongens van wereldtop.”

“Natuurlijk komt er veel bij kijken. Maar je komt tien dagen bij elkaar en je moet zorgen voor een leuke sfeer. Goede trainingsstof en proberen je beste spelers goed te laten renderen. Van daaruit komt alles goed”, concludeert de vijftigvoudig Marokkaans international. De Boer zit momenteel zonder club, nadat hij onlangs werd ontslagen bij Atlanta United. Het was het derde buitenlandse avontuur dat voortijdig strandde, nadat hij eerder de laan werd uitgestuurd bij Internazionale en Crystal Palace.

“Hij zou het gewoon kunnen, hij heeft het met Nederlandse spelers bij Ajax heel goed gedaan”, benadrukt Amrabat. “In het buitenland heeft hij drie mislukte avonturen gehad, maar nooit zijn werk afgemaakt. Ik zat net te denken: als je Giovanni van Bronckhorst na een reeks van zeven nederlagen had ontslagen, had hij nooit de beker gewonnen en kampioen geworden. Dan was hij nooit een van de beste spelers in de clubhistorie van Feyenoord geweest.”