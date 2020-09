Willian en Magalhães schitteren in debuut voor Arsenal

Arsenal is met een simpele overwinning aan het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen. De ploeg van manager Mikel Arteta, die afgelopen maand de FA Cup en de Community Shield won, zegevierde zaterdagmiddag met 0-3 over stadsgenoot Fulham. Alexandre Lacazette, debutant Gabriel Magalhães en Pierre-Emerick Aubameyang verzorgden de doelpuntenproductie van the Gunners. Aanwinst Kenny Tete zat nog niet bij de wedstrijdselectie van Fulham; de van Paris Saint-Germain gehuurde Alphonse Aréola zat op de bank.

Het begin van Fulham aan de stadsderby mocht er zijn. Bernd Leno voorkwam nipt dat Kebano Neeskens al vroeg voor de 1-0 kon zorgen en had daarna ook een antwoord op een schot van Denis Odoi. Het was echter Arsenal dat na acht minuten op rommelige wijze aan de leiding ging en vervolgens controleerde het team van Arteta ook de wedstrijd. Debutant Willian kreeg de bal in de doelmond niet langs Marek Rodak, maar de rebound was een prooi voor Lacazette: 0-1.

Arsenal dreigde in het restant van de eerste helft enkele keren om de voorsprong te verdubbelen. Na nog geen half uur spelen eindigde de bal na een vrije trap van Willian op de paal. Richting de rust kreeg Aubameyang de bal niet langs Rodak en zodoende bleef het bij een enkel doelpunt van the Gunners in het eerste bedrijf op Craven Cottage.

Gabriel Magalhães luisterde zijn debuut op met de 0-2 enkele minuten na rust: na een corner van Willian kopte de verdediger het leer simpel door de benen van Rodak. Magalhães werd daarmee de tiende speler ooit die in zijn Premier League-debuut voor Arsenal meteen scoorde. Aubameyang tekende na nog geen uur spelen op fraaie wijze voor de 0-3. De spits ontving de bal van Willian, stoomde op vanaf links en plaatste het leer fraai in de rechterhoek buiten het bereik van Rodak.

Arsenal speelde het restant van het duel professioneel uit en was twintig minuten voor tijd dicht bij een vierde treffer. Rodak keerde de inzet van Lacazette, na goed voorbereidend werk van Aubameyang en Kieran Tierney. Luttele minuten later voorkwam Michael Hector in de doelman dat Aubameyang zijn tweede van de middag maakte. Willian stond toen al niet meer in het veld. De man die zijn debuut met twee assists opluisterde was even daarvoor door Nicolás Pepé vervangen.