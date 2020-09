PSV lijkt zin te krijgen met transfersom van minimaal negen miljoen

Sam Lammers staat naar alle waarschijnlijkheid voor een vertrek bij PSV. De spits wordt al enkele dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Atalanta en la Dea lijkt nu een akkoord te hebben bereikt. De doorgaans goed ingevoerde Sky Italia-journalisten Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano hebben vrijdagavond laat naar buiten gebracht dat de deal op wat formaliteiten na rond is.

PSV ontvang volgens de berichtgeving negen miljoen euro voor Lammers, wiens contract volgend jaar afloopt. Dit bedrag kan door middel van een bonusconstructie nog verder oplopen, waardoor het lijkt alsof de Eindhovenaren hun zin hebben gekregen. Atalanta bood in eerste instantie zeven miljoen voor Lammers, terwijl PSV naar verluidt een vraagprijs van om en nabij de tien miljoen in gedachten heeft.

Lammers wordt volgens de berichten uit Italië in de komende dagen in Bergamo verwacht voor de medische keuring. PSV speelt zondagmiddag op bezoek bij FC Groningen zijn eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen, maar het is nog niet duidelijk of Lammers dan nog van de partij zal zijn. Eerder meldde het Eindhovens Dagblad dat de spits gewoon zou spelen als er geen verbeterd bod binnen zou komen. Atalanta lijkt nu dus echter wel met deze verbeterede aanbieding op de proppen te zijn gekomen.

Lammers maakte in de voorbereiding een goede indruk onder de nieuwe trainer Roger Schmidt en leek aankomend seizoen samen met Maximiliano Romero en Donyell Malen uit te mogen gaan maken wie de spitspositie zou gaan invullen. Schmidt houdt nu deze twee laatstgenoemde spelers over, terwijl hij voorin verder kan beschikken over Cody Gakpo, Bruma, Noni Madueke, Mohamed Ihattaren en Joël Piroe.